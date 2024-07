Йоханссон у картатому нюді з голою талією притулилася до колеги на кінопрем'єрі. Фото

Скарлетт Йоханссон на прем'єрі свого нового фільму Фото Getty Images

Голлівудська актриса Скарлетт Йоханссон потішила шанувальників появою на червоному хіднику разом із чоловіком Коліном Джостом, а також попозувала зі своїм партнером по фільму Ченінгом Татумом.

Все це відбулося в Нью-Йорку 8-го липня на прем'єрі фільму "Fly Me To The Moon".

39-річна зірка Marvel для виходу обрала мінімалістичний картатий костюм кремового кольору, який складався з кроп-топу та спідниці максі. Вбрання пікантно оголювало тату на талії акторки.

Скарлетт і Колін одружені вже майже 4 роки та виховують спільну дитину Фото Getty Images

Свій лук Скарлетт доповнила зібраним в елегантний пучок волоссям та масивними блискучими сережками.

Чоловік Йоханссон, комік Колін Джост супроводжував її на івенті, утім Скарлетт більше фотографувалася з колегою по фільму Ченінгом Татумом, причому доволі відверто до нього линула.

Скарлетт притулилася до Ченінга так, наче це він її чоловік, а не Колін Фото Getty Images

Нагадаємо, Колін Джост - третій чоловік Скарлетт Йоханссон. До нього вона була одружена з актором Раяном Рейнолдсом і журналістом Роменом Доріаком, від якого має дочку Роуз Дороті.