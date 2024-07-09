Йоханссон у картатому нюді з голою талією притулилася до колеги на кінопрем'єрі. Фото
Голлівудська актриса Скарлетт Йоханссон потішила шанувальників появою на червоному хіднику разом із чоловіком Коліном Джостом, а також попозувала зі своїм партнером по фільму Ченінгом Татумом.
Все це відбулося в Нью-Йорку 8-го липня на прем'єрі фільму "Fly Me To The Moon".
39-річна зірка Marvel для виходу обрала мінімалістичний картатий костюм кремового кольору, який складався з кроп-топу та спідниці максі. Вбрання пікантно оголювало тату на талії акторки.
Свій лук Скарлетт доповнила зібраним в елегантний пучок волоссям та масивними блискучими сережками.
Чоловік Йоханссон, комік Колін Джост супроводжував її на івенті, утім Скарлетт більше фотографувалася з колегою по фільму Ченінгом Татумом, причому доволі відверто до нього линула.
Нагадаємо, Колін Джост - третій чоловік Скарлетт Йоханссон. До нього вона була одружена з актором Раяном Рейнолдсом і журналістом Роменом Доріаком, від якого має дочку Роуз Дороті.