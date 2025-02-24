"Не вистачає мені тебе, Крихітка": Салем розчулив відео з донькою, яку бачить двічі на рік, і зізнався, коли йому найбільше болить їхня розлука
Колишній ресторатор, телеведучий та захисник України Даніель Салем, чия 9-річна донька Санта-Луна під час повномасштабної війни мешкає зі своєю мамою за кордоном, усе ж має можливість двічі на рік привозити дівчинку побути з ним в Україні.
Безцінні спільні моменти з Луною, яку він називає "моя кров", а вона його - "папуїн", 41-річний Салем зібрав у відео, яким поділився в Instagram.
Даніель не став приховувати, що розлука з єдиним дитям для нього дуже болісна.
"Не вистачає мені тебе, Крихітка! 2 рази на рік - це так мало! Це 28 днів з них 8 це дорога. Так мало", - написав Салем.
"За цей час мені потрібно встигнути бути для тебе Папою, другом та прикладом! Але найбільший біль я відчуваю, коли вже відвіз тебе і я їду сам, назад і кожен кілометр від тебе посилює спогади твоєї посмішки, сміху, запаху і тієї самої фрази "Пааапуїн, я люблю тебе" І я люблю тебе, мою кров! Але так мало часу!", - зізнався чоловік.
Нагадаємо, з мамою Луни, Марією Даніель прожив 17 років, але перед початком великої війни подружжя вирішило розлучитися. Нещодавно Салем повідомив, як вони з ексдружиною поділили спільне майно, зокрема що з їхньою квартирою в Одесі.
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