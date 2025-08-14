"Це кончена дисципліна": Дантес скинув 10 кіло за 2,5 місяці і розповів, до чого тут заправлена постіль

37-річний артист Володимир Дантес зізнався, що з травня скинув цілих 10 кілограмів.

Як виявилося, співаку допомогло дотримування дисципліни, яке почалося з... заправляння постілі.

Історією свого схуднення Дантес поділився в Telegram.

"Хочу розповісти про спорт і харчування. Ще в травні я важив 80кг, в липні вже 73, на початку серпня 70, тиждень тому отруївся і опустився до 68 (це жах), сьогодні знову 70. Хто каже, достатньо просто тримати харчування і займатись спортом + просто ходіть 10 км в день. Просто? Після "просто" ніколи не йде нічого просто. Я просто пожартував, я просто запитати, та я просто сказав що думаю, просто обідно)))", - зазначив Дантес.

10 кіло за 2-3 місяці - це результат, який викликає заздрість Фото @yesvladik з Instagram

"Короче, це все геть не просто. Це кончена дисципліна. Мотивація згасає за 2 тижні. Я в режимі 3 місяць і все одно часто мені не хочеться йти на тренування, вони просто увійшли у звичку. Це як почистити зуби.

Я досі незадоволений результатами, хоча це все в рази краще ніж було, але задоволений дисципліною. І знаєте з чого вона почалась? Я почав заправляти постіль (це звучить дивно, але все почалось з неї)", - зізнався артист.

Просто почніть з дисципліни - як Дантес

"Мені не подобаються просвітлені люди, які розповідають про зміну цінностей і ставлення до їжі як до енергії, а не як до насолоди. Люди, які стоять на цвяхах, люди які зрозуміли світ і відкривають секрети через легкі 40хв вправи. Всі вони мені нещирі і я одразу перепрошую за Свою думку і не нав'язую нікому. Якщо образив, пробачте", - заявив Дантес.

"Але знаєте що, прийде прохолодна погода, настане час тренчу, шкірянок і багатошаровості і ось тоді… тримайте тістечка, макаронні вироби й хліб під замком. Бо я це все з'їм 🤣 А в травні знову почну боротись з боками)))", - підсумував Вова.

До речі, Дантес стежить не лише за фігурою, а й за обличчям. Іноді він робить маски та навіть ходить до косметолога.