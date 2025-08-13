Дантес і Кацуріна: у мережі ширяться чутки про розставання пари

Схоже, стосунки співака Володимира Дантеса і дизайнерки Даші Кацуріної добігли кінця.

Принаймні, вже кілька тижнів у мережі ширяться чутки про це, а ТаблоID має підтвердження від джерел, наближених до пари.

Кажуть, Даша і Вова розійшлися ще наприкінці червня, після чого дизайнерка з дітьми подалася на кілька тижнів до Португалії.

Кажуть, Даша і Вова таки розійшлися, однак поки не коментують ці чутки і не спростовують їх

Деякі ЗМІ наводять доказом розставання те, що Дантес і Кацуріна давно не постили спільного контенту та відписалися одне від одного в Instagram. Можливо, так і було, але зараз Даша і Вова знову підписані на блоги одне одного і навіть щось лайкають.

Кацуріна все ще підписана на Дантеса

Дантес так само підписаний на всі акаунти Кацуріної

Також на нещодавньому виступі Дантеса не було Кацуріної, а вона, в свою чергу, завітала на фестиваль Вирій без Дантеса.

Як відомо, свій роман Кацуріна і Дантес розсекретили в липні 2022-го. За три роки стосунків пара демонструвала ідилію у мережі. Ба більше, Вові вдалося зав'язати чудові взаємини з дітьми Даші і вона навіть дякувала йому за це публічно.