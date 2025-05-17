Кацуріна помилувалася Дантесом за найсексуальнішим заняттям. Фото

Юлія Леськова - 17 травня, 12:54
Даша Кацуріна позує для фото
Фото з Instagram Даші Кацуріної

Дизайнерка Даша Кацуріна похвалилася своїм коханим, співаком Володимиром Дантесом, який готував вечерю. 

Світлинами вона поділилася у своєму Telegram-каналі. 

"Немає нічого сексуальнішого за чоловіка, який вміє готувати", - написала вона під фото. 


Володимир Дантес на кухні

Даша помилувалася Вовою на кухні

Володимир Дантес готує вечерю

Дантес приготував коханій фаршировані перці

Нагадаємо, наприкінці квітня Дантес та Кацуріна їздили відпочивати у Карпати. Співак показав фото, на якому ніжно цілує свою кохану.

Також Даша якось зазначала, що не вірить у баланс між роботою та материнством. 

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дантес Кацуріни
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