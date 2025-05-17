Кацуріна помилувалася Дантесом за найсексуальнішим заняттям. Фото
Дизайнерка Даша Кацуріна похвалилася своїм коханим, співаком Володимиром Дантесом, який готував вечерю.
Світлинами вона поділилася у своєму Telegram-каналі.
"Немає нічого сексуальнішого за чоловіка, який вміє готувати", - написала вона під фото.
Нагадаємо, наприкінці квітня Дантес та Кацуріна їздили відпочивати у Карпати. Співак показав фото, на якому ніжно цілує свою кохану.
Також Даша якось зазначала, що не вірить у баланс між роботою та материнством.
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