Кацуріна помилувалася Дантесом за найсексуальнішим заняттям. Фото

Фото з Instagram Даші Кацуріної

Дизайнерка Даша Кацуріна похвалилася своїм коханим, співаком Володимиром Дантесом, який готував вечерю.

Світлинами вона поділилася у своєму Telegram-каналі.

"Немає нічого сексуальнішого за чоловіка, який вміє готувати", - написала вона під фото.

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Дантес приготував коханій фаршировані перці

Нагадаємо, наприкінці квітня Дантес та Кацуріна їздили відпочивати у Карпати. Співак показав фото, на якому ніжно цілує свою кохану.

Також Даша якось зазначала, що не вірить у баланс між роботою та материнством.