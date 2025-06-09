"Нападки з боку дівчат": Дантес пригадав свою фешн-пристрасть з минулого, яка знову в тренді. Фото

Співак Володимир Дантес, відомий широкому загалу ще з часів шоу "Фабрика зірок" та як учасник гурту "ДіО.фільми", розповів про своє guilty pleasure (задоволення, за яке може бути соромно - ред.).

У своєму Telegram-каналі він зізнався у любові до... штанів скінні, які цього року повернулися у модні тренди. Щоправда, тепер він їх не носить.

"Я маю з вами серйозну розмову. Моє особисте guilty pleasure - skinny jeans. Останнім часом (з 2015 року десь) бачу нападки і жорстке приниження цієї слабкості багатьох чоловіків. Вже 10 років я знаходжусь в оточенні смаків людей, які кажуть, що це наймерзеніше що може бути.

Мало хто знає, але під трендовими брюками я іноді ношу скінні. Як данина всьому, що між нами було… З заздрістю дивлюсь Тік Ток індійських, східних і американських блогерів, які мають свободу вибору, і незважаючи ні на що, одягають такі джинси. P.S ці нападки виключно з боку дівчат. При чому самі носять скіні і не фукають одне одну", - поділився Володимир.

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Як вам такий стиль Володимира?

Співак став відомим якраз тоді, коли носив скінні джинси

Пам'ятаєте такий дует? До речі, обидва співаки носили скіні

Як відомо, мода - циклічне явище, тож назавжди забутих речей точно не буває. Раніше ТаблоID розказував про повернення skinny на фешн-хвилі та з чим їх носити.

Нагадаємо, раніше ТаблоID розказував, як загартовувався талант українського виконавця, яким був його творчий шлях та які події вирують в його особистому житті.