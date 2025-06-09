"Нападки з боку дівчат": Дантес пригадав свою фешн-пристрасть з минулого, яка знову в тренді. Фото

Марія Мельник - 9 червня, 13:30

Співак Володимир Дантес, відомий широкому загалу ще з часів шоу "Фабрика зірок" та як учасник гурту "ДіО.фільми", розповів про своє guilty pleasure (задоволення, за яке може бути соромно - ред.). 

У своєму Telegram-каналі він зізнався у любові до... штанів скінні, які цього року повернулися у модні тренди. Щоправда, тепер він їх не носить. 

"Я маю з вами серйозну розмову. Моє особисте guilty pleasure - skinny jeans. Останнім часом (з 2015 року десь) бачу нападки і жорстке приниження цієї слабкості багатьох чоловіків. Вже 10 років я знаходжусь в оточенні смаків людей, які кажуть, що це наймерзеніше що може бути.

Мало хто знає, але під трендовими брюками я іноді ношу скінні. Як данина всьому, що між нами було… З заздрістю дивлюсь Тік Ток індійських, східних і американських блогерів, які мають свободу вибору, і незважаючи ні на що, одягають такі джинси. P.S ці нападки виключно з боку дівчат. При чому самі носять скіні і не фукають одне одну", - поділився Володимир.


Дантес у скіні

Як вам такий стиль Володимира?

Дантес у джинсах скінні

Співак став відомим якраз тоді, коли носив скінні джинси

Пам'ятаєте такий дует? До речі, обидва співаки носили скіні

Пам'ятаєте такий дует? До речі, обидва співаки носили скіні

Як відомо, мода - циклічне явище, тож назавжди забутих речей точно не буває. Раніше ТаблоID розказував про повернення skinny на фешн-хвилі та з чим їх носити.

Нагадаємо, раніше ТаблоID розказував, як загартовувався талант українського виконавця, яким був його творчий шлях та які події вирують в його особистому житті.

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