"Максимально старалась": Кацуріна показала, до якої процедури краси примусила Дантеса

Дизайнерка Даша Кацуріна показала, як привчає свого бойфренда (колишнього чоловіка Наді Дорофєєвої) Володимира Дантеса до турботи про себе.

У своєму Telegram-каналі вона зазнімкувала коханого за процедурами краси.

"Змусила Вову зробити йому маску і догляд перед важливими зйомками", - поділилася дизайнерка

Цікаво, що кілька місяців тому сам Дантес вирішив власним прикладом зруйнувати стереотип про те, що б'юті-процедури лише для жінок. Раніше він вже показувався з маскою на обличчі і результат після неї.

Реклама:

А нещодавно Даша показувала, яку процедуру робить, щоб відігнати тривожність.