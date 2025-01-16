"До дупи стереотипи": Дантес зважився на б'юті-процедуру і похвалився результатом
36-річний співак Володимир Дантес вирішив власним прикладом зруйнувати стереотип про те, що б'юті-процедури лише для жінок.
Артист показався з маскою на обличчі у салоні краси, а потім - результат після догляду.
"Це було незвично. Моментами ніяково. Головне питання - чому раніше цього не робив? Тааак приємно зараз. До дупи всі стереотипи! Відчуття, наче мені 18 років. Займайтесь собою. Спорт, масаж тіла, догляд за обличчям - кайф", - написав Дантес у своєму Telegram.
Нагадаємо, нещодавно кохана Дантеса Даша Кацуріна показала, в чому його суперсила у вихованні її дітей.
Більше цікавих фактів з життя Дантеса читайте в матеріалі ТаблоID,
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