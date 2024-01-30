Астаф’єва у самих колготках ефектно прилягла на стілець та пояснила, чому не повертається до співів

Марія Мельник 30 січня, 11:15

Співачка і волонтерка Даша Астафєва, яка за час війни так і не повернулася до співочої діяльності, пояснила чому.

В Instagram вона запостила яскраві фото в колготках та зазначила, що не вважає свій контент доречним і потрібним для українців на час війни.

"Чому я не співаю. Ледь не щодня мене питають, чи не хочу я повернутися на сцену. Зараз я відчуваю, що ні. Із розбитим серцем постійно відмовляю запитам на виступи. Не до веселих пісень і яскравого вбрання. Уявіть, зранку обстріл, а ввечері я в костюмі напівоголеного зайця заводжу своє: "Аво-авокадо, ммм", - пригадала Даша свою творчість.

Даша вважає, що її пісні аж ніяк не допоможуть українцям на час війни

Даша вважає, що її пісні аж ніяк не допоможуть українцям на час війни

фото з instagram

"Я не проти артистів, у жодному разі. Люди заробляють гроші, платять податки, дають робочі місця, збирають гроші на армію — усе це зараз надважливо. І тим більш їхня робота корисна для українців — від одного "Єдиного марафону" можна стріхою потекти, треба споживати різний український контент, і розважальний теж.

Треба відчувати життя, співати та радіти, відволікатися та набиратися сил. І, звичайно, пісні можуть бути не лише про прутні й натяки на секс. Українські артисти зараз роблять дуже влучні й цікаві роботи. Але я… не відчуваю себе зараз на сцені", - зізналася волонтерка.

Головне - бути чесною із собою

Головне - бути чесною із собою

"Мені хочеться створювати не лише розважальний та освітній українській контент, але й бути частиною "зрізу часу". Бути потрібною та корисною сьогодні, аби завтра це теж мало сенс. А до співу… можливо, я повернуся після нашої перемоги", - підбила підсумки Астаф’єва.

Нагадаємо, у квітні минулого року Даша розповідала, що під час операції їй пошкодили нерв, який розташований біля зв’язок. Саме через це, за словами самої ж співачки, вона не могла і досі не може співати.

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