Астаф’єва у самих колготках ефектно прилягла на стілець та пояснила, чому не повертається до співів

Співачка і волонтерка Даша Астаф’єва, яка за час війни так і не повернулася до співочої діяльності, пояснила чому.

В Instagram вона запостила яскраві фото в колготках та зазначила, що не вважає свій контент доречним і потрібним для українців на час війни.

"Чому я не співаю. Ледь не щодня мене питають, чи не хочу я повернутися на сцену. Зараз я відчуваю, що ні. Із розбитим серцем постійно відмовляю запитам на виступи. Не до веселих пісень і яскравого вбрання. Уявіть, зранку обстріл, а ввечері я в костюмі напівоголеного зайця заводжу своє: "Аво-авокадо, ммм", - пригадала Даша свою творчість.

Даша вважає, що її пісні аж ніяк не допоможуть українцям на час війни фото з instagram

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"Я не проти артистів, у жодному разі. Люди заробляють гроші, платять податки, дають робочі місця, збирають гроші на армію — усе це зараз надважливо. І тим більш їхня робота корисна для українців — від одного "Єдиного марафону" можна стріхою потекти, треба споживати різний український контент, і розважальний теж.

Треба відчувати життя, співати та радіти, відволікатися та набиратися сил. І, звичайно, пісні можуть бути не лише про прутні й натяки на секс. Українські артисти зараз роблять дуже влучні й цікаві роботи. Але я… не відчуваю себе зараз на сцені", - зізналася волонтерка.

Головне - бути чесною із собою

"Мені хочеться створювати не лише розважальний та освітній українській контент, але й бути частиною "зрізу часу". Бути потрібною та корисною сьогодні, аби завтра це теж мало сенс. А до співу… можливо, я повернуся після нашої перемоги", - підбила підсумки Астаф’єва.



Нагадаємо, у квітні минулого року Даша розповідала, що під час операції їй пошкодили нерв, який розташований біля зв’язок. Саме через це, за словами самої ж співачки, вона не могла і досі не може співати.