"Це я зробила ідеально": Трегубова похвалилася дочкою у день її 14-річчя. Фото

3-го вересня актриса Даша Трегубова святкує 14-річчя свого материнства. Саме стільки виповнилося її єдиній доньці Поліні.

У своєму Instagram 45-річна зірка показала святкові фото іменинниці серед рожевих кульок.

Трегубова привітала доньку кульками, якими прикрасила її кімнату

"Не вважайте за перфекціонізм… Але це у своєму житті я зробила і-де-аль-но! 14 сьогодні", - коротко, але щемко написала акторка.

Свою Полю Даша вважає ідеальною

Як відомо, ще рік тому Поліна носила довге волосся, але в листопаді 2024-го обрізала його вдвічі, а вже влітку цього року підстриглася ще коротше.

Батьком дівчини є колишній чоловік Трегубової, ім'я якого вона не розкриває. Більше цікавого про акторку читайте в матеріалі ТаблоID.