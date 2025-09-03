"Це я зробила ідеально": Трегубова похвалилася дочкою у день її 14-річчя. Фото

Тамара Кудрявченко - 3 вересня, 15:50

3-го вересня актриса Даша Трегубова святкує 14-річчя свого материнства. Саме стільки виповнилося її єдиній доньці Поліні.

У своєму Instagram 45-річна зірка показала святкові фото іменинниці серед рожевих кульок. 

Дочка Даші Трегубової

Трегубова привітала доньку кульками, якими прикрасила її кімнату

"Не вважайте за перфекціонізм… Але це у своєму житті я зробила і-де-аль-но! 14 сьогодні", - коротко, але щемко написала акторка. 


Поліна дочка Трегубової

Свою Полю Даша вважає ідеальною

Як відомо, ще рік тому Поліна носила довге волосся, але в листопаді 2024-го обрізала його вдвічі, а вже влітку цього року підстриглася ще коротше

Батьком дівчини є колишній чоловік Трегубової, ім'я якого вона не розкриває. Більше цікавого про акторку читайте в матеріалі ТаблоID.  

