"Вже готова": Трегубова у шортах і топі похвалилася тренованим тілом у спортзалі. Відео

Карина Тімкова - 12 серпня, 16:30

45-річна акторка і телеведуча Даша Трегубова захопила спокусливими кадрами зі спортзалу.

В Instagram знаменитість опублікувала ролик, на якому постала перед дзеркалом у сірому спортивному комплекті, що складався з шортів і топу. Під музику вона грайливо потанцювала, рухаючи стегнами.

"Не знаю, до чого я готуюся, але я вже готова", — підписала вона допис.

Даша Трегубова у шортах посвітила формами в залі

Зірка похвалилася стрункою талією

Кадр з instagram

Даша Трегубова у спортуці покрутилася перед дзеркалом в залі

Даша вміє виглядати ефектно 

Даша Трегубова у шортах і топі похвалилася спортивними формами

Ведуча зазнімкувала рельєфний прес

Даша Трегубова в обтислому луці засвітила прес та стегна

І грайливо порухала стегнами в такт музики

Даша Трегубова у шортах і топі грайливо попозувала у спортзалі

Ось, що пишуть коментатори: "Шикарна фігура", "Завжди красуня" і "Розкішна"

Даша Трегубова похвалилася тренованим тілом у спортзалі

Зайвими фото у спортлуці не можуть бути

Нещодавно Даша в обтислому луці наробила ефектних фото на тлі Києва та показала рідкісний знімок зі своєю єдиною дитиною, 13-річною Поліною. До речі, якось ТаблоID описував цікаві факти з життєпису Трегубової.

Зазначимо, чимало знаменитостей полюбляють ділитися успіхами з тренувань. Свої світлини в залі не так давно показали Анна Андрес, Леся Нікітюк, Валерія Крук, Кріштіану Роналду, Серена Вільямс та онука Ротару.

