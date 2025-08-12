"Вже готова": Трегубова у шортах і топі похвалилася тренованим тілом у спортзалі. Відео
45-річна акторка і телеведуча Даша Трегубова захопила спокусливими кадрами зі спортзалу.
В Instagram знаменитість опублікувала ролик, на якому постала перед дзеркалом у сірому спортивному комплекті, що складався з шортів і топу. Під музику вона грайливо потанцювала, рухаючи стегнами.
"Не знаю, до чого я готуюся, але я вже готова", — підписала вона допис.
Нещодавно Даша в обтислому луці наробила ефектних фото на тлі Києва та показала рідкісний знімок зі своєю єдиною дитиною, 13-річною Поліною. До речі, якось ТаблоID описував цікаві факти з життєпису Трегубової.
Зазначимо, чимало знаменитостей полюбляють ділитися успіхами з тренувань. Свої світлини в залі не так давно показали Анна Андрес, Леся Нікітюк, Валерія Крук, Кріштіану Роналду, Серена Вільямс та онука Ротару.