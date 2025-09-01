Трегубова у вечірній сукні з голими плечима показала своє перше вересня в мистецькій атмосфері. Фото

Карина Тімкова - 1 вересня, 16:30

45-річна акторка і телеведуча Даша Трегубова похвалилася своїм ефектним виглядом у перший день осені.

В Instagram вона постала в елегантній вечірній сукні червоного кольору з відкритими плечима та шлейфом. Знаменитість позувала у вишуканій залі серед картин і скульптур.

"З першим вересня", — привітала вона свою аудиторію.

Даша Трегубова попозувала у червоній сукні з відкритими плечима

Даша похвалилася стрункою талією у силуетному вбранні

Фото instagram

Даша Трегубова в силуетній сукні похвалилася стрункістю

Зірка уявила себе у королівському палаці

Даша Трегубова у сукні похвалилася звабливими формами

Які спокусливі вигини

Нещадно Даша потішила фанатів ефектними фото у коротенькій сукні та похвалилася формами у спортлуці на тренуванні. Також вона влаштувала собі сонячну зйомку у майці й джинсах.

Нагадаємо, Трегубова виховую донечку Поліну, якій зараз 13 років. Не так давно вона тішила рідкісними кадрами з нею. А ще ТаблоID ділився цікавими історіями та фатами з життя акторки.

