Трегубова у вечірній сукні з голими плечима показала своє перше вересня в мистецькій атмосфері. Фото

45-річна акторка і телеведуча Даша Трегубова похвалилася своїм ефектним виглядом у перший день осені.

В Instagram вона постала в елегантній вечірній сукні червоного кольору з відкритими плечима та шлейфом. Знаменитість позувала у вишуканій залі серед картин і скульптур.

"З першим вересня", — привітала вона свою аудиторію.

Даша похвалилася стрункою талією у силуетному вбранні Фото instagram

Зірка уявила себе у королівському палаці

Які спокусливі вигини

Нещадно Даша потішила фанатів ефектними фото у коротенькій сукні та похвалилася формами у спортлуці на тренуванні. Також вона влаштувала собі сонячну зйомку у майці й джинсах.

Нагадаємо, Трегубова виховую донечку Поліну, якій зараз 13 років. Не так давно вона тішила рідкісними кадрами з нею. А ще ТаблоID ділився цікавими історіями та фатами з життя акторки.