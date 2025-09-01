Трегубова у вечірній сукні з голими плечима показала своє перше вересня в мистецькій атмосфері. Фото
45-річна акторка і телеведуча Даша Трегубова похвалилася своїм ефектним виглядом у перший день осені.
В Instagram вона постала в елегантній вечірній сукні червоного кольору з відкритими плечима та шлейфом. Знаменитість позувала у вишуканій залі серед картин і скульптур.
"З першим вересня", — привітала вона свою аудиторію.
Нещадно Даша потішила фанатів ефектними фото у коротенькій сукні та похвалилася формами у спортлуці на тренуванні. Також вона влаштувала собі сонячну зйомку у майці й джинсах.
Нагадаємо, Трегубова виховую донечку Поліну, якій зараз 13 років. Не так давно вона тішила рідкісними кадрами з нею. А ще ТаблоID ділився цікавими історіями та фатами з життя акторки.
