Трегубова у міні та на підборах показала, як виглядає о 7 ранку. Фото

45-річна акторка і телеведуча Даша Трегубова похвалилася своїм ранковим виглядом і стильним луком.

В Instagram знаменитість показала знімки, на яких у білому міні з корсетом і шлейфом позувала з букетиком квітів у студії.

"О 7 ранку на зйомці", — підписала вона публікацію.

Актриса на підборах похвалилася стрункими ніжками Фото instagram

Трегубова нагадувала наречену в такому романтичному образі

А ще вона показала букети квітів "для настрою"

Не так давно телеведуча зняла ефектний ролик у спортлуці на тренуванні, а ще попозувала у майці для чуттєвих фото.

Як відомо, Даша є мамою 13-річної Поліни. На початку літа зіркова матуся показала рідкісне фото з дочкою. Якось ТаблоID детально оповідав неочікувані факти з життєпису Трегубової.