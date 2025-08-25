Трегубова у міні та на підборах показала, як виглядає о 7 ранку. Фото
45-річна акторка і телеведуча Даша Трегубова похвалилася своїм ранковим виглядом і стильним луком.
В Instagram знаменитість показала знімки, на яких у білому міні з корсетом і шлейфом позувала з букетиком квітів у студії.
"О 7 ранку на зйомці", — підписала вона публікацію.
Не так давно телеведуча зняла ефектний ролик у спортлуці на тренуванні, а ще попозувала у майці для чуттєвих фото.
Як відомо, Даша є мамою 13-річної Поліни. На початку літа зіркова матуся показала рідкісне фото з дочкою. Якось ТаблоID детально оповідав неочікувані факти з життєпису Трегубової.
