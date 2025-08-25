Трегубова у міні та на підборах показала, як виглядає о 7 ранку. Фото

Карина Тімкова - 25 серпня, 16:45

45-річна акторка і телеведуча Даша Трегубова похвалилася своїм ранковим виглядом і стильним луком.

В Instagram знаменитість показала знімки, на яких у білому міні з корсетом і шлейфом позувала з букетиком квітів у студії.

"О 7 ранку на зйомці", — підписала вона публікацію.

Даша Трегубова у міні посвітила стрункими ніжками

Актриса на підборах похвалилася стрункими ніжками

Фото instagram

Даша Трегубова у короткій сукні похвалилася фігуркою

Трегубова нагадувала наречену в такому романтичному образі

Даша Трегубова показала, як виглядає зранку та помилувалася квітами

А ще вона показала букети квітів "для настрою"

Не так давно телеведуча зняла ефектний ролик у спортлуці на тренуванні, а ще попозувала у майці для чуттєвих фото.

Як відомо, Даша є мамою 13-річної Поліни. На початку літа зіркова матуся показала рідкісне фото з дочкою. Якось ТаблоID детально оповідав неочікувані факти з життєпису Трегубової.

Читайте також:

Зйомка у "Playboy" не завадила Трегубовій вийти заміж. ФОТО

"Проїдаємо кошти дитини": Трегубова розказала, на які гроші живе та чим займається в Польщі

За безперечний талант і чутливість: Трегубова отримала нагороду на Венеційському фестивалі

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів