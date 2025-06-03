Делевінь на прайд-параді злилася в поцілунку зі своєю дівчиною. Фото

Карина Тімкова - 3 червня, 18:00

1 червня по всьому світу починають відзначати Місяць прайду, який присвячений підтримці ЛГБТК+ спільноті та боротьбі за їхні права.

У цей період чимало зірок влаштовують виступи й беруть участь у святкуваннях. Однією з них стала англійська актриса, модель і співачка Кара Делевінь. Вона у компанії своєї дівчини, музикантки Minke відвідала парад у Західному Голлівуді.

В Instagram 32-річна знаменитість, яка є пансексуалкою, вирішила закарбувати теплі спогади з події. Одне фото особливо замилувало фанів, на ньому Кара ніжно цілує кохану.

Кара Делевінь в кабріолеті попозувала на ЛГБТК параді

На параді модель проїхалась у червоному кабріолеті

Фото Instagram

Кара Делевінь на прайді поцілувалася з дівичною

Делевінь потішила милим моментом зі своєю дівчиною

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Більшість фанів підтримали нову публікацію зірки, але деякі почали писати, що відписуються від неї через пости на тему прайду

Нагадаємо, Делевінь є однією з найбагатших топ-моделей світу й полюбляє спокушати шанувальників ефектними появами. Вона також не соромиться оголитися для фотосесій, торік акторка позувала топлес для бренду. А минулого місяця відвідала хідник у прозорій 100-річній тканині.

Як відомо, Кара офіційно представила світу Minke у 2022-му. З того часу парочку часто ловлять на ніжностях. А декілька років тому знаменитість проходила реабілітацію через свою залежність від наркотиків та алкоголю. Нині вона піклується про свій стан і залишається тверезою.

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