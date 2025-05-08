Делевінь у прозорій сукні зі 100-річної тканини посвітила спіднім на кінопрем'єрі. Фото

32-річна англійська актриса, модель, співачка і письменниця Кара Делевінь прибула на прем'єру фільму "Океан з Девідом Аттенборо" у Лондоні.

Для заходу зірка обрала пікантний образ, що складався з сітчастої сукні. Тканина була виготовлена близько 100 років тому в Каїрі й коштує понад 10 тисяч доларів, пише Page Six.

У прозорому вбранні Кара засвітила свої чорні мереживні трусики, а дуже глибокий виріз в зоні декольте був прикрашений сріблом. Бюстгальтер модель не вдягала, замість цього вона трохи прикрилася чорним жакетом.

На хіднику акторка представила дуже спокусливий образ з текстилю, що виник у Верхньому Єгипті Фото Getty Images

Як відомо, Делевінь є однією з найбагатших топ-моделей світу й частенько епатує фанів спокусливими появами. Оголитися для зйомки вона також не соромиться, а минулого року зірка позувала топлес для відомого бренду.

Нагадаємо, Кара є пансексуалкою, тобто закохується в саму людину, незважаючи на її гендер. А якось модель зазнімкували за поцілунками з її дівчиною Minke.

Декілька років тому актриса проходила реабілітацію через свою наркотичну залежність та проблеми з алкоголем. Нині вона піклується про себе й залишається тверезою.