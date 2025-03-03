"Оскар-2025": Деріл Ганна вигукнула "Слава Україні", нагороджуючи фільм про росіянина. Відео

На церемонії вручення премії "Оскар-2025" американська акторка Деріл Ганна публічно висловила підтримку Україні.

64-річна зірка культового фільму "Убити Білла" стала співведучою премії та вручила нагороду в номінації "Найкращий монтаж". Перед тим, як оголосити переможця, Ганна продемонструвала жест миру, піднявши два пальці догори, а також звернулася до публіки, наголосивши на мужності українців, пише Entertainment Weekly.

"Слава Україні! Ось, хто насправді найкрутіший", — заявила акторка, перш ніж назвати переможця.

"Slava Ukraine."



Daryl Hannah acknowledged the war in Ukraine before presenting the Oscar for Best Editing to Sean Baker.#Oscarshttps://t.co/nl9CxOviL4 pic.twitter.com/0pBvkPxR61 — ABC News (@ABC) March 3, 2025

Найкращим монтажем року було визнано роботу над фільмом "Анора" режисера Шона Бейкера. Картина розповідає про стосунки американської секс-працівниці та сина російського олігарха.

Голлівудська зірка висловила солідарність з українцями фото getty images

Одну з ролей у фільмі зіграв російський актор Юрій Борисов. Його внесено до бази "Миротворець" за підтримку політики Путіна і замовчування воєнних злочинів РФ.

Нагадаємо, минулого місяця Lady Gaga відреагувала на відео українки, яка виконала кавер на її новий трек. А голлівудська акторка Алісса Мілано підтримала Україну після обстрілу дитячої лікарні Охматдит.