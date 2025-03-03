"Ця боротьба важлива": Подкопаєва з сином у вишиванці підтримала Україну на мітингу в Атланті. Фото

Ліля Подкопаєва мітингувала в Атланті на підтримку своєї героїчної Батьківщини

Олімпійська чемпіонка з гімнастики Лілія Подкопаєва разом зі своїм 19-річним сином Вадимом вийшли на протест в Атланті, щоби підтримати Україну та Америку після славнозвісної пресконференції президентів України та США.

У своєму Instagram 46-річна спортсменка показала фото з мітингу та наголосила, що ця боротьба дуже важлива.

"Сьогодні Атланта майоріла американськими та українськими прапорами, і це було неймовірно зворушливо. Сотні людей зібралися разом, щоб підтримати Україну та Америку як справжніх партнерів у боротьбі за свободу, демократію та справедливість", - поділилася Ліля.

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"Я бачила ваші обличчя, відчувала вашу енергію, чула ваші слова підтримки — і це означає для мене більше, ніж можу висловити. Дякую кожному, хто прийшов, хто ніс прапор, хто показав, що ця боротьба важлива. Ви — частина цієї історії. І разом ми сильніші!", - запевнила Подкопаєва.

Син Лілії Вадим навіть вдягнув вишиванку

Нагадаємо, восени минулого року Подкопаєва приїздила в Київ і встигла зробити фотосесію на вулицях столиці.

Як відомо, зі своєю кумою і близькою подругою Ані Лорак, яка живе і працює у Росії, Лілія припинила спілкування після початку повномасштабного вторгнення.