Аксельрод про те, чому перестав співати, про заробітки під час війни, секрет стосунків із Мозговою та принципи виховання дочки

Аксельрод уперше за довгий час дав коментар

Співак Девід Аксельрод вже понад два роки не з'являвся на публіці. На відміну від його дружини, продюсерки Олени Мозгової, артист зник із соцмереж, зі сцени і з медіапростору, що навіть викликало чутки про розлучення пари.

Утім, як виявилося, для такої поведінки у Девіда є причина, про що він розповів у коментарі Наталії Тур за лаштунками концерту "Мій Music Hall".

"По-перше, я сказав собі, що заспіваю, коли переможемо. По-друге, волонтерство і допомагати робити так, щоб ми мали шанси перемагати кац*пів – це виснажує. Я, звісно, не кажу, що я спітнів чи ще щось, хлопцям, які в окопах, набагато складніше. Але намагаюся робити, що від мене залежить, і те, що я можу робити", - пояснив Девід.

На початку повномасштабного вторгнення Девід ще співав

"Хочеться співати, щоб ми раділи. Але зараз у мене на душі такий вайб, як і в багатьох українців. Я не можу радіти, коли я знаю, що люди страждають. Тому я намагаюся якось стримуватися. Коли я хочу співати, хочеться плакати, тому я і стримуюся. Єдине, що можливо - це співати задля того, щоб збирати гроші на донати і все", – запевнив артист.

На запитання, чим він зараз заробляє, Девід сказав:

"...Є роялті. Зрозуміло, що це не ті заробітки, що були. Можна сказати, що заробляємо всією сім'єю".

Аксельрод визнав, що заробітки зараз не ті, що були до великої війни

Також Аксельрод додав, що допомагає дружині в організації концертів і її проєектів.

"Вона дослухається до того, що я кажу, по музиці. Але я далі не лізу, тільки музика і все. Нам в цьому плані повезло, ми дивимося в одну сторону, і це допомагає", - зауважив він.

Олена і Девід у шлюбі вже понад 10 років, і, за словами співака, дуже важливо в стосунках бути друзями.

"Можна казати багато різного, але стосунки мають базуватися на довірі, на повазі, ви маєте бути як мінімум друзями, бо час міняються, ми змінюємося, ми маємо вміти сприймати себе такими, як ми є і крокувати далі", - зазначив Девід.

Як відомо, Олена старша за чоловіка на 9 років, але це їм не заважає бути разом вже понад 10 років

Також Аксельрод розповів про виховання 10-річної доньки Соломії.

"Татом бути дуже класно. Вкладаємо (в дочку - ред.), що треба робити те, що тобі подобається, розвиватися в цих напрямках. Допомагаємо пізнавати цей світ. Ніяких заборон нема, забобонів нема, звісно, вплинула війна, як і на всіх...", - поділився Девід.

Доньці 42-річного Аксельрода і 51-річної Мозгової 10 років

Нагадаємо, у червні Мозгова публічно вітала коханого з днем народження і обіцяла бути поруч завжди. А ще в квітні вона розказувала, куди і чому зник її чоловік.