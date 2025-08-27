"Мені здавалось, що я закохалась": Мозгова про те, чи справді зрадила Пономарьова та чому довго не йшла з аб'юзивних стосунків

Марія Ткаченко - 27 серпня, 17:00
Олена Мозгова
Продюсерка Олена Мозгова вирішила розставити крапки над "і" стосовно того, чи справді стосунки зі співаком Олександром Пономарьовим закінчилися через її зраду. Також вона пояснила, чому довго терпіла аб'юз і фізичне насильство та боялася розказати навіть батькам.

Про це 51-річна Олена розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк.

"Єдине позитивне з цієї історії - це моя кохана донечка Євгенія. Все решта було так собі, скажімо так", - зазначила Мозгова.


Жінка запевнила, що фізичної зради з її боку не було, але були платонічні стосунки з іншим чоловіком.

"Просто людина почала на мене звертати увагу. Я взагалі спочатку не зрозуміла, що так буває, ну тобто якісь квіти, подарунки, ще шось... Я не звикла, Саша такого не робив, квіти він мені не дарував, тому що він казав, що це "телячі ніжності" і "не треба балувать", подарунки так само. І це просто як впало на такий класний ґрунт. І коли я зрозуміла, що може бути інакше...", - поділилася Олена.

Із її слів, вона на той момент уже "закреслила для себе", що може бути інакше, і жила "на автопілоті".

"І тут раптом я відчула: "Нічого собі! Так буває?" І це впало на такий ґрунт, мені здавалось, що я закохалась. Але насправді просто ці відносини абсолютно платонічні, абсолютно, можна сказати навіть, наївні і дитячі, двох дорослих людей дали мені сили піти нарешті від нього, закрити цю всю історію і почати все спочатку", - зазначила вона.

Як розказала Мозгова, раніше, поки її не запросили на роботу на "Перший Національний", вона не могла залишити Пономарьова ще й із фінансових міркувань.

"Я не знала, куди я могла піти. Спочатку фінансово я не знала, як. В мене вже двоє дітей було, я розуміла, що там від нього дочекатись щось буде нереально, тобто я мала би сама це робити. Я не уявляла до того, як піти працювати на канал, де взяти гроші. Тому що в батьків не було тоді, вони не були в тому фінансовому стані, який допоміг би мені", - поділилася вона.

Батько Олени, співак та композитор Микола Мозговий не здогадувався, що дочка терпить аб'юз.

"Я не намагалась сказати татові, тому що я боялась, що він його вб'є. Прям фізично. Я - єдина, найкоханіша, принцеса, і якби він дізнався про якісь такі історії, він би просто його задушив. Тато здоровий був, він міг таке зробити", - заявила вона.

Навіть здобувши фінансову незалежність від Олександра, вона не одразу знайшла в собі сили на розрив. Але хоча би "вже не просто терпіла, а могла дати здачі". Остаточну крапку їй помогла поставити закоханість в іншого.

"Я чесно прийшла (до Пономарьова) і, дивлячись в очі, сказала: "Я закохалась, мені треба йти. Все. Треба це все закінчувати, тому що нічого доброго з цього вже точно не буде", - пригадала вона.

Олена пояснила, чому навіть після розставання з Олександром вона довго не розповідала про те, що він її кривдив.

"Мене попросили про це дівчата старші. Вони були ще юні, і Женя мене просила: "Не треба, мамо, хай він вже розказує, що хоче, а ти - не треба". Зараз вони вже дві дорослі жінки, і тому я вже можу говорити все що завгодно", - сказала продюсерка.

Мозгова вважає, що співак не кохав її, оскільки людина не може зробити боляче тому, кого кохає. Не кохала й вона його, а лишалася поряд "за інерцією".

"Це якась інерція... Знаєте, зараз, коли я це прожила і відпустила всю цю історію, знаєте, з яким меседжем? Що люди зустрічаються, і такі історії чомусь вчать. Він мене навчив багато чому. Все те, що я пережила, зробило мене ще сильнішою. Неймовірно сильною, і ментально, і духовно, і фізично навіть. Я просто зрозуміла, що треба йому навіть подякувати, що він як вчитель, я просто пройшла такий вогонь, труби і ще що там... Таке загартовування. І вийшла я з цих відносин дуже сильною", - запевнила вона.

