Мозгова привітала "найкращого в світі чоловіка" з 42-річчям та пообіцяла бути поруч завжди

Фото Instagram Олени Мозгової

51-річна продюсерка Олена Мозгова ніжно привітала свого чоловіка, співака Девіда Аксельрода з 42-річчям.

У своєму Instagram Олена опублікувала архівне фото з коханим.

"Ти найкращий в світі чоловік, тато, друг! Люблю, ціную, поважаю! Здоровʼя, сил і терпіння тобі, моє сонце, це зараз прям дуже актуально для тебе. І нехай натхнення завжди буде в тобі, а ми з Соліком завжди будемо поруч!", - написала Мозгова.

Олена привітала коханого кадром зі старої фотосесії

Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова вперше прокоментувала, куди зник її чоловік з медійного простору. За словами продюсерки, він проходить реабілітацію після операції на коліні і займається волонтерством.

До слова, ще раніше Мозгова опублікувала пост, який викликав чутки про її розлучення з Аксельродом.

Як відомо, у подружжя є спільна донька Соломія, дівчинці виповнилося 10 років. До речі, заміж за Девіда Олена виходила вже вагітною.