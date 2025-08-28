"Хочеться дивитись в дзеркало і подобатись собі": Мозгова про зроблену пластичну операцію та ін'єкції краси

Продюсерка Олена Мозгова, яка радить жінкам не плекати ілюзій стосовно того, що в 50+ можна виглядати гарно і без ін'єкцій краси, повідомила, що вже вдавалася і до пластики.

Що саме це було, 51-річна дружина співака Девіда Аксельрода розповіла Аліні Доротюк.

"Блефаропластику я собі робила, тому що вже нависало там, знаєте, з віком...", - поділилася Олена.

Що до ін'єкцій, то філери Мозгова не робила, але робила уколи полімолочної кислоти та ботоксу.

Природне старіння - не вибір Олени

"Ботокс робила один раз, але це не моє. Просто не моє. Я не проти нього, чесно, але не моє, мені не подобається", - зізналася вона.

Продюсерка ствердно відповіла на запитання, чи робитиме ще якісь операції для омолодження.

"Чому ні? Я не розумію цього: "Не можна, треба лише те, що дала природа..." Так природа з часом, камон, не робить тебе молодшою. Хочеться дивитись в дзеркало і подобатись собі - це найголовніше, я ж не роблю це для когось. Мій чоловік мені каже, що йому все подобається. "Хочеш - роби, хочеш - не роби, я тебе обожнюю. Все." Я це роблю для себе. Для того, щоб я прокинулась, подивилась в дзеркало, посміхнулась: "О, нічого ще, клас, пішли". Все", - підсумувала вона.

Нагадаємо, разом із цим Олена переконана, що любити в собі потрібно все, навіть зморшки. Також вона говорила, що в своєму нинішньому віці почувається комфортніше, ніж будь-коли.

Як відомо, ходили чутки, що Мозгова та Девід Аксельрод більше не разом, адже в останні роки артист зник із соцмереж і перестав з'являтися на публіці з зірковою дружиною. Нещодавно Олена розповіла, що з ним сталося.



