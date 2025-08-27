"Кажуть, що я найкраща мама": Мозгова про стосунки з доньками, обраницю старшої та чи планує вивезти молодшу з України

Скрін з відео

Продюсерка Олена Мозгова розказала про стосунки зі своїми доньками, 31-річною Зоєю, 27-річною Євгенією та 10-річною Соломією (Солею).

В інтервʼю Аліні Доротюк Олена розповіла, чим займаються дівчата, та чи планує вона з молодшою дівчинкою переїзд за кордон.

Старші доньки Мозгової, Женя і Зоя живуть закордоном. Багатодітна мама розповіла, коли бачилася з дівчатами востаннє.

"З Женею минулого року бачились, коли їздили з Соломією (Солею) у Хорватію. Женя приїжджала до нас туди. Зоя приїжджала у Київ позаминулого року. Плануємо в листопаді поїхати з Солею Європою, туди вже мають прилетіти Женя і Зоя. Що ми можемо планувати?", - розказала Олена.

Продюсерка пояснила, ким працюють її старші доньки.

"Женя займається брокерством, вона і її чоловік. Зоя також цим займалася, але покинула, тому що творча натура в неї перемогла заробляння грошей. Вона зараз малює. Займається духовними практиками. Вони їздять з Юлею (дівчиною - ред.) в Індію", - розповіла Олена.

Мозгова також відповіла, що думає про дівчину Зої:

"Вони приїжджали, ми познайомились. Прекрасна, розумна, інтелектуальна. Не дурепа. Не знаю, чи планують весілля".





За словами продюсерки, вона точно не вважає себе поганою мамою.

"Дівчата мені, принаймні, кажуть, що я найкраща мама. Завжди намагалася бути подругою. Ніколи їх не била. Ніколи не сварила, не кричала, ну може було кілька разів. Ніколи не карала... Вони не боялись мене. Приходили, тому що я їм сказала відразу: "Приходиш, краще мені скажи, допоможу вирішити....". В них є довіра до мене. Вони знають, що я ніколи не буду в істериці битись, а конструктивно щось вирішимо", - зазначила продюсерка.

Мозгова поділилася досвідом материнства у різні роки.

"В 18 чи 19 коли народжуєш, я кажу, що це дитина народила дитину. А коли народжуєш в 41, як я Солю, весь світ і всесвіт - це вона. Тому перші роки я взагалі була зосереджена тільки на Солі", - розказала Олена про досвід материнства.

"Обидва досвіди цікаві, цікаво, коли йдеш зі старшими доньками, а ми як сестри", - поділилася Мозгова

"Але я раджу після 40 все ж таки народжувати. Якщо є для цього спільне бажання з чоловіком. Це зовсім інший досвід, це так круто, це щастя", - додала вона.

Як відомо, Мозгова з молодшою донькою живе в Україні. Олена відповіла, чи не хотіла б відправити Солю за кордон.

"По-перше, вона не поїде. Нас з нею розлучити нереально. Вона не відпустить мене, а я її. Їй поки 10 років. Це нереально. Поки будемо в Україні, не думаємо виїжджати. Плануємо розширити горизонти, але все ж таки коріння тут", - запевнила Мозгова.

Продюсерка розповіла, як проводить час з молодшою донькою:

"Любимо включити Гаррі Потера, байдикуємо. Наш улюблений час разом - байдикування".

Нагадаємо, Зою Олена народила від екс-коханого Дмитра, Женю - від Олександра Пономарьова, а молодшу доньку від Давіда Аксельрода.

