Мозгова вперше за довгий час розповіла, куди зник її чоловік Аксельрод

Карина Тімкова - 28 квітня, 13:15

Співак Девід Аксельрод останнім часом зник із медіаполя. Його фанати почали хвилюватись і запитувати, що з ним сталося. Роз'яснення дала його дружина, продюсерка Олена Мозгова, розповівши про стан артиста та його нинішню діяльність.

За словами Мозгової, 41-річний Аксельрод отримав серйозну травму коліна ще під час служби у лавах територіальної оборони у 2022 році. З коліном і раніше були проблеми, а невдале приземлення призвело до погіршення ситуації, тож без хірургічного втручання не обійшлося. Зараз співак проходить вже другу реабілітацію після операцій.

"У нього зараз реабілітація після операції. Він був у ТрО, він служив, власне, на тлі цієї всієї історії він травмував і до того травмоване коліно. Були дві операції, зараз у нього друга реабілітація. Маю надію, що все закінчиться добре. Травму дістав під час служби 2022 року, але до того це коліно вже оперували, воно було не в порядку, він просто на нього невдало приземлився", — розповіла 51-річна Олена журналістці ТСН.ua.

Олена Мозгова розповіла, де зараз Девід Аксельрод

Мозгова заговорила про стан здоров'я свого чоловіка

Фото instagram

Попри проблеми зі здоров’ям, Девід не залишив волонтерську діяльність. Подружжя активно підтримує армію і займається благодійним фондом. Мозгова зазначила, що наразі артист зосереджений на реабілітації та роботі поза камерою.

"Звісно, очікувати його на сцені, куди ж він дінеться. Просто зараз, по-перше, здоров'я. По-друге, якісь кон'юнктурні речі робити він не хоче, я не хочу. Ми займаємося волонтерством. Це нікуди не ділилося, попри стан здоров'я. У нас є фонд, яким ми займаємося. Зараз більше я на себе взяла увагу, а він зосередився на непублічних речах", — зазначила дружина артиста.

Мозгова пояснила, чому Аксельрод не повертається на сцену

Аксельрод зосереджений на своїй діяльності поза медіа

Фото instagram

У 2022-му Девід присвятив композицію українським військовим. До речі, багато років тому він був Володимиром Ткаченком, але змінив ім'я. Співак молодший за кохану на 9 років.

Зазначимо, минулого місяця Мозгова здивувала своєю публікацією, яка спричинила розмови про розлучення пари.

Зі своїм чоловіком Олена має спільну 10-річну доньку Соломію, яка любить вражати змінами в іміджі. Також у Мозгової є 31-річна Зоя, яка минулого року зробила камінг-аут і 27-річна Євгенія.

Зазначимо, зараз продюсерка активно веде соцмережі й тішить фанів елегантними зйомками.

Читайте також:

Мозгова похвалилася 10-річною дочкою на тлі Карпат. Фото

"Я змирилася": Мозгова розповіла про коливання ваги та застерегла від наслідків укусу кліща

"Натур продукт": 51-річна Мозгова показала, як виглядає майже щодня. Фото

мозгова аксельрод
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів