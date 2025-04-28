Мозгова вперше за довгий час розповіла, куди зник її чоловік Аксельрод

Співак Девід Аксельрод останнім часом зник із медіаполя. Його фанати почали хвилюватись і запитувати, що з ним сталося. Роз'яснення дала його дружина, продюсерка Олена Мозгова, розповівши про стан артиста та його нинішню діяльність.

За словами Мозгової, 41-річний Аксельрод отримав серйозну травму коліна ще під час служби у лавах територіальної оборони у 2022 році. З коліном і раніше були проблеми, а невдале приземлення призвело до погіршення ситуації, тож без хірургічного втручання не обійшлося. Зараз співак проходить вже другу реабілітацію після операцій.

"У нього зараз реабілітація після операції. Він був у ТрО, він служив, власне, на тлі цієї всієї історії він травмував і до того травмоване коліно. Були дві операції, зараз у нього друга реабілітація. Маю надію, що все закінчиться добре. Травму дістав під час служби 2022 року, але до того це коліно вже оперували, воно було не в порядку, він просто на нього невдало приземлився", — розповіла 51-річна Олена журналістці ТСН.ua.

Мозгова заговорила про стан здоров'я свого чоловіка Фото instagram

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Попри проблеми зі здоров’ям, Девід не залишив волонтерську діяльність. Подружжя активно підтримує армію і займається благодійним фондом. Мозгова зазначила, що наразі артист зосереджений на реабілітації та роботі поза камерою.

"Звісно, очікувати його на сцені, куди ж він дінеться. Просто зараз, по-перше, здоров'я. По-друге, якісь кон'юнктурні речі робити він не хоче, я не хочу. Ми займаємося волонтерством. Це нікуди не ділилося, попри стан здоров'я. У нас є фонд, яким ми займаємося. Зараз більше я на себе взяла увагу, а він зосередився на непублічних речах", — зазначила дружина артиста.

Аксельрод зосереджений на своїй діяльності поза медіа Фото instagram

У 2022-му Девід присвятив композицію українським військовим. До речі, багато років тому він був Володимиром Ткаченком, але змінив ім'я. Співак молодший за кохану на 9 років.

Зазначимо, минулого місяця Мозгова здивувала своєю публікацією, яка спричинила розмови про розлучення пари.

Зі своїм чоловіком Олена має спільну 10-річну доньку Соломію, яка любить вражати змінами в іміджі. Також у Мозгової є 31-річна Зоя, яка минулого року зробила камінг-аут і 27-річна Євгенія.

Зазначимо, зараз продюсерка активно веде соцмережі й тішить фанів елегантними зйомками.