"Не вперше": як Монатіка на Хрещатику представники ТЦК перевіряли. Відео

Співака Діму Монатіка зупинили представники ТЦК та поліції. Сталося це 10-го травня у самому центрі столиці.

Відео перевірки документів артиста оприлюднило видання TELEGRAF, але після того, як воно розлетілося у мережі, Монатік запостив його в свій Instagram.

38-річний Дмитро запевнив, що це вже не перша перевірка, і всі його дані оновлені.

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"Бачу, що по ЗМІ розлітається це відео. Так, це правда. Представники ТЦК дійсно зупинили мене на Хрещатику, ввічливо спитали чи оновив дані та попросили на перевірку військовий квиток. На військовому обліку стою. Дані поновив.

Це вже не перша перевірка, адже я багато їжджу між українськими містами і такі перевірки проходять постійно, як і для всіх громадян України. Після того, як перевірили дані та облік — відпустили", - написав артист.

Нагадаємо, коли почалося повномасштабне вторгнення, Монатік перебував з родиною за кордоном, і вперше повернувся в Україну лише у липні 2022. Тоді він пояснював, що мав так вчинити заради дітей.

У березні 2023 до України повернулася і дружина Діми, Ірина Монатік. А в вересні 2023 сини артиста вже пішли в школу в Києві.