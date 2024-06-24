Дівчина ексчоловіка Ані Лорак спростувала заміжжя та розказала про стосунки з його дочкою

Дівчина ексчоловіка Ані Лорак відповіла, як ставиться до його доньки

Кохана турецького бізнесмена Мурата Налкакіоглу, блогерка Анастасія, схоже, вирішила заплутати всіх з питанням щодо статусу стосунків.

В своєму Instagram Настя, відповідаючи на запитання підписників, спростувала заміжжя, і розказала, в яких стосунках перебуває з 13-річною донькою Мурата Софією.

1-го червня дівчина натякнула на кінець їхньої "красивої історії". 22-го червня Анастасія зазначила, що стала дружиною Мурата. Пізніше розказала, що їхні стосунки перейшли на новий рівень, а згодом і зовсім спростувала заміжжя.

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"Наші стосунки перейшли на новий рівень. Просто більше я не хочу ділитися особистим", - зазначила дівчина.

Чому з цих слів вірити? Незрозуміло...

Однак, схоже, на запитання щодо доньки Анастасія дала чесну відповідь.

"Було б лицемірством з мого боку грати якісь ролі. 13 років - це не дитина, це підліток, людина певною мірою приймає рішення та вибір. У дівчинки є обидва батьки. Я не маю до неї жодного стосунку. Тому мені контакти жодні не цікаві", - відповіла блогерка.

Цікаво, що для відповіді Анастасія обрала саме таке фото

Як відомо, у березні цього року Налкакіоглу похизувався свідоцтвом про розлучення зі своєю другою дружиною Лілією. Процес тривав ще з жовтня минулого року.

До речі, нині пара відпочиває у Туреччині разом з донькою Мурата. Батько, на відміну від своєї коханої, багато фотографується з донькою і активно постить це у соцмережах.