"Хворий був, дурний": Коляденко розказав про свої ревниві безумства через Білик та чи є в них із нею секс

Хореограф Дмитро Коляденко вирішив розставити крапки над "і" відносно стосунків з однією зі своїх зіркових колишніх, співачкою Іриною Білик.

Нічого більшого, ніж дружба та поцілуночки для Instagram, між ними нема.

Про це 52-річний Дмитро розказав у програмі "Вихідний 2.0".

Коляденко взяв і засмутив фанів, які сподівалися на їхнє з Білик возз'єднання Фото з Instagram Коляденка

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"Колишні - вони є колишні. Можна дружити, можна пити чай, каву, але чашку ти не склеїш, вона розбита була. Не можна повертатися в старі стосунки. Лише нове життя", - заявив він.

Як зізнався Коляденко, і з Іриною, і з ексдружиною Оленою Коляденко йому не одразу після розставання вдавалося налагодити добрі взаємини.

"У мене була війна 5 років із Оленою, ми не спілкувалися, я не знав, де проживає мій син. Це було дуже страшне для мене. Потім я сходив до церкви, похрестився і став не такий емоційний, не такий дурний і я помирився з Оленою, бо мир - це краще, чим війна. А з Іриною теж 5 років ми воювали! Це якісь граблі", - визнав він.

Хореограф чесно розказав, які безумства він виробляв, живучи в цивільному шлюбі з Білик.

Дмитро та Ірина прожили 5 років у цівільному шлюбі Фото з Instagram Білик

"Я дуже ревнивий. Я клеїв їй всю косметику. Це було дуже весело: я брав пудру, відкривав, суперклеєм мазав, закривав пудрочку. Хворий був, дурний. Брав парфуми, кришечку відкривав, суперклеєм намазував, закривав кришечку. Отака злість була. Я викидав диван із 13-го поверху на Оболоні. Я різав її костюми концертні", - поділився він.

Дмитро пригадав, що зрештою поставило крапку в такій його поведінці.

"Коли вона викликала поліцію, приїхало 19 пацанів і пов'язали мене у в'язницю", - зазначив Коляденко, зізнавшись, що в той момент був напідпитку.

Ті буремні часи вже давно в минулому, і в Дмитра з Ірою мир та злагода.

Ревнивий хореограф капостив Білик, псуючи її косметику та костюми

"Ми друзі, в нас сексу немає вже давно", - наголосив він.

Зі слів Коляденка, йому дуже хочеться побудувати нові стосунки, але "нема з ким".

"Ходжу на побачення - здається, я старий вже", - пожалівся він.

Коло себе Дмитро в ідеалі бачить білявку віком близько 30 років, із веселою вдачею і яка би ним керувала.

"Я люблю, коли жінка посміхається, коли жінка вдома весела, коли жінка смішна", - сказав він.

Нагадаємо, торік розлучена Ірина Білик заінтригувала шанувальників заявою про те, які почуття є між нею та Коляденком.