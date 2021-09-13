"Жінка, яку неможливо забути": чуттєвий виступ Білик із Дікусаром та Коляденком на "Танцях з зірками". ВІДЕО

Співачка Ірина Білик стала зіркою чергового етеру "Танців із зірками", і це навіть на танцюючи. Артистка возз'єдналася на паркеті з двома своїми колишніми, Дмитром Дікусаром та Дмитром Коляденком.

Їхній чуттєвий та проникливий виступ доводить: справжнє кохання ніколи не забувається та назавжди лишає свій слід на серці.

фото з instagram "танців з зірками"

Білик та Дікусар виконали дуетом пісню "Нас нет" під акомпанемент Коляденка.

"Танці з зірками - це проєкт, де народжується кохання. І я не є виключенням: 14 років тому я втратив голову на паркеті", - зізнався хореограф.

"Іра - це надзвичайно талановита жінка, яку неможливо забути...", - додав він.

Ірина між двома колишніми, між двома Дмитрами. Цікаво, яке бажання загадала? скріншот із відео

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Як відомо, навесні Білик оголосила про розлучення з фотографом Асланом Ахмадовим.

Нагадаємо, свого часу аристка зізнавалася, що взагалі не розуміє, як це, коли кохані - в минулому. Адже екси зірки залишаються для неї близькими людьми.

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