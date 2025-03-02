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Комаров та Кучеренко розлучаються після 5 років шлюбу

Марія Ткаченко, Карина Тімкова - 2 березня, 14:30
Олександра Кучеренко та Дмитро Комаров

Олександра Кучеренко та Дмитро Комаров уже давно не постять у Instagram спільних фото. Тепер зрозуміло, чому...

Фото з Instagram Кучеренко

Телеведучий Дмитро Комаров та його дружина, "Міс Україна-2016" Олександра Кучеренко розлучаються.

Чутки про розставання пари, які ходили в мережі вже деякий час, підтверджує наявність справи про розірвання шлюбу в Єдиному держреєстрі судових рішень. Ініціатором розлучення виступає 41-річний Дмитро.

Дмитро Комаров розлучається

Дмитро символічно подав на розлучення з Олександрою в перший день 2025-го року

Скрін із Єдиного державного реєстру судових рішень

Ні він, ні 27-річна Олександра поки цих змін у їхньому особистому житті не коментували.

Як відомо, Комаров і Кучеренко оголосили про своє одруження влітку 2019-го року. Дмитро тоді розказував, у який незвичний спосіб він покликав Олександру заміж, а вона - скількох дітей хоче.

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