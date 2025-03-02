Комаров та Кучеренко розлучаються після 5 років шлюбу
Телеведучий Дмитро Комаров та його дружина, "Міс Україна-2016" Олександра Кучеренко розлучаються.
Чутки про розставання пари, які ходили в мережі вже деякий час, підтверджує наявність справи про розірвання шлюбу в Єдиному держреєстрі судових рішень. Ініціатором розлучення виступає 41-річний Дмитро.
Ні він, ні 27-річна Олександра поки цих змін у їхньому особистому житті не коментували.
Як відомо, Комаров і Кучеренко оголосили про своє одруження влітку 2019-го року. Дмитро тоді розказував, у який незвичний спосіб він покликав Олександру заміж, а вона - скількох дітей хоче.
Приєднуйтесь до дискусії