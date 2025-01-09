Вірастюк повідомив, коли насправді розлучився і чи планує одружуватися знов

Народний депутат та стронгмен Василь Вірастюк, який у червні оголосив, що розлучився зі своєю другою дружиною Іриною, виявляється, дещо поквапився.

Чому шлюборозлучний процес затягнувся ще на пів року та чи збирається він вести до вівтаря свою нинішню кохану Ірину, з якою в них уже двох спільних дітей, чоловік розповів "Слава ПРО".

50-річний Вірастюк запевнив, що вже точно є холостяком.

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"Офіційно розлучили, це сталося 18-го грудня 2024-го року. Хоча попереднє рішення суду вже було на початку червня. Я настільки зрадів, що написав тоді пост. Але, прочитавши цей пост, сторона-позивач була незадоволена і подала апеляцію. І для цього остаточного рішення довелося чекати ще пів року, рівно шість місяців. Але вже нас остаточно розлучили, і це офіційно", - сказав він.

Судове протистояння Василя та Інни тривало з 2023-го року. Експодружжя не могло досягти домовленості щодо аліментів

А от про наступний шлюб, який стане для Василя третім, поки мова не йде.

"Що до нашого одруження з Іриною, моєю коханою, про це ще рано говорити. Ми про це поки що не думаємо", - зазначив він.

Нагадаємо, синочок Ярослав, п'ята дитина Вірастюка і його другий спільний нащадок із Іриною, народився 6-го січня. У пари також є спільний син Володимир. Від шлюбу з Інною в Василя ще двійко хлопців, Олег та Олександр, а від першої дружини в стронгмена є син Адам.

Як відомо, в краху свого другого шлюбу Василь винуватить колишню дружину та колишню тещу.