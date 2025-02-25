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Ляшко та його "Ростік" розлучаються після 27 років стосунків та 6 років шлюбу

Марія Ткаченко - 25 лютого, 09:44
Олег Ляшко та Росіта
Фото з Instagram Ляшка

Екснардеп, лідер "Радикальної партії" та військовий ЗСУ Олег Ляшко розлучається зі своєю дружиною Росітою після 6 років офіційного шлюбу та майже 27 років спільного життя.

Про це "Главкому" повідомили джерела з оточення 52-річного політика.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру судових рішень, ініціаторкою розірвання шлюбу стала 54-річна "Ростік", як колись ніжно називав свою другу половинку Олег. Судовий процес розпочався в вересні 2024-го року, а найбижче засідання заплановане на 3-тє березня.


Олег Ляшко і його дружина

Олег Ляшко та Росіта Ляшко (Сайранен) у квітні мали би відсвяткувати 27-річчя своїх стосунків

Як відомо, в Ляшків є двоє спільних дітей: 22-річна дочка Владислава і син Олександр, якому в травні виповниться 5.

Син Ляшка

Останнє фото з дружиною та сином Ляшко запостив у Instagram 31-го грудня 2021-го року

Олег Ляшко в ЗСУ

Екснардеп зараз боронить Україну на фронті

Нагадаємо, покликати Росіту заміж Олег Ляшко дозрів аж на 20-ту річницю їхніх стосунків. Для цього жінці довелося поставити йому жорсткий ультиматум

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