Ляшко та його "Ростік" розлучаються після 27 років стосунків та 6 років шлюбу
Екснардеп, лідер "Радикальної партії" та військовий ЗСУ Олег Ляшко розлучається зі своєю дружиною Росітою після 6 років офіційного шлюбу та майже 27 років спільного життя.
Про це "Главкому" повідомили джерела з оточення 52-річного політика.
Згідно інформації з Єдиного державного реєстру судових рішень, ініціаторкою розірвання шлюбу стала 54-річна "Ростік", як колись ніжно називав свою другу половинку Олег. Судовий процес розпочався в вересні 2024-го року, а найбижче засідання заплановане на 3-тє березня.
Як відомо, в Ляшків є двоє спільних дітей: 22-річна дочка Владислава і син Олександр, якому в травні виповниться 5.
Нагадаємо, покликати Росіту заміж Олег Ляшко дозрів аж на 20-ту річницю їхніх стосунків. Для цього жінці довелося поставити йому жорсткий ультиматум.
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