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Трансгендерна дочка Наомі Воттс і Лієва Шрайбера дебютувала на паризькому подіумі у леопарді та мереживі. Фото

Карина Тімкова - 10 березня, 16:00
Трансгендерна донька Наомі Воттс дебютувала на подіумі

Модель, яка була хлопчиком при народженні, ідентифікує себе як дівчину вже декілька років

Фото з Instagram

16-річна Кай Шрайбер, донька голлівудських зірок Наомі Воттс і Лієва Шрайбера, зробила свої перші кроки у світі моди. Вона вийшла на подіум під час показу нової колекції осінь-зима 2025 від Valentino на Paris Fashion Week.

Для дебюту Кай вдягнула мінісукню з леопардовим принтомдовгими рукавами та коміром із пір’я. Її образ доповнювали сині сонцезахисні окуляри, прозорі мереживні колготки й білі босоніжки. Світле волосся моделі було зібране в пучок і прикрите мереживним головним убором.

Після показу вона поділилася моментами свого виходу на сторінці в Instagram.

Донька Наомі Уотс дебютувала на Паризькому тижні моди

Кай уперше пройшлася подіумом в рамках Тижня моди

Фото з Instagram

Її мати, 56-річна акторка Наомі Воттс, не приховувала радості та залишила коментар під публікацією.

"Заспокойся, моє серце! Браво, моя люба. Безмежно тебе люблю!" — написала Наомі.

Донька Наомі Уотс у стильному образі дебютувала як модель

Юна модель отримала позитивну реакцію від фанатів, але деякі коментатори написали, що їй це "вдалося завдяки грошам її батьків"

Актриса також присвятила доньці окремий пост, де написала: "Це моя маленька! Я пищу від гордості. Дуже тебе люблю, Кай".

Нагадаємо, що модель є молодшою дитиною Наомі Воттс і Лієва Шрайбера, які розлучилися у 2016 році. Хоча Кай народилася хлопчиком, вона вже декілька років ідентифікує себе як дівчину. В експодружжя також є 17-річний син Саша. Зараз Наомі перебуває у шлюбі з актором Біллі Крудапом, а Лієв у стосунках із моделлю Тейлор Нейсен.

Як відомо, все більше дітей знаменитостей намагаються стати успішними в модній сфері. Чималою популярністю вже можуть похизуватися дочки Кейт Мосс, Боно, Мадонни, а також син Гайді Клум та Дева Кассель.

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