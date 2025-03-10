Трансгендерна дочка Наомі Воттс і Лієва Шрайбера дебютувала на паризькому подіумі у леопарді та мереживі. Фото

Модель, яка була хлопчиком при народженні, ідентифікує себе як дівчину вже декілька років Фото з Instagram

16-річна Кай Шрайбер, донька голлівудських зірок Наомі Воттс і Лієва Шрайбера, зробила свої перші кроки у світі моди. Вона вийшла на подіум під час показу нової колекції осінь-зима 2025 від Valentino на Paris Fashion Week.

Для дебюту Кай вдягнула мінісукню з леопардовим принтом, довгими рукавами та коміром із пір’я. Її образ доповнювали сині сонцезахисні окуляри, прозорі мереживні колготки й білі босоніжки. Світле волосся моделі було зібране в пучок і прикрите мереживним головним убором.

Після показу вона поділилася моментами свого виходу на сторінці в Instagram.

Кай уперше пройшлася подіумом в рамках Тижня моди Фото з Instagram

Її мати, 56-річна акторка Наомі Воттс, не приховувала радості та залишила коментар під публікацією.

"Заспокойся, моє серце! Браво, моя люба. Безмежно тебе люблю!" — написала Наомі.

Юна модель отримала позитивну реакцію від фанатів, але деякі коментатори написали, що їй це "вдалося завдяки грошам її батьків"

Актриса також присвятила доньці окремий пост, де написала: "Це моя маленька! Я пищу від гордості. Дуже тебе люблю, Кай".

Нагадаємо, що модель є молодшою дитиною Наомі Воттс і Лієва Шрайбера, які розлучилися у 2016 році. Хоча Кай народилася хлопчиком, вона вже декілька років ідентифікує себе як дівчину. В експодружжя також є 17-річний син Саша. Зараз Наомі перебуває у шлюбі з актором Біллі Крудапом, а Лієв у стосунках із моделлю Тейлор Нейсен.

Як відомо, все більше дітей знаменитостей намагаються стати успішними в модній сфері. Чималою популярністю вже можуть похизуватися дочки Кейт Мосс, Боно, Мадонни, а також син Гайді Клум та Дева Кассель.