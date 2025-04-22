Синтія Ніксон показала паризький вікенд з дружиною та їхнім сином на сімейних фото

Американська акторка Синтія Ніксон показала, як пройшла її сімейна поїздка до Парижу.

59-річна зірка "Секс і місто" разом зі своєю дружиною, 58-річною активісткою Крістін Маріноні та їхнім 14-річним сином Максом Еллінгтоном поподорожували Францією потягом.

Зі своєю коханою Синтія пофотографувалася на тлі місцевих красот і відвідала чимало культурних пам'яток. Світлини вона опублікувала в Instagram.

Син пари, якого народила Крістін, зазнімкував обійми своїх мам Фото Instagram

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Як відомо, з Маріноні Ніксон разом з 2004 року, а побралися вони у 2012-му. Також в акторки є 28-річний трансгендерний син Семюель, який народився під ім'ям Саманта, та 22-річний син Чарльз від її колишнього партнера, професора Денні Мозеса.

Нещодавно Синтія привітала свою колегу Сару Джессіку Паркер із 60-річчям. Не так давно вона в срібному луці з'явилася на заході, а в легкому аутфіті попозувала на відпочинку. Якось зірка насмішила фанів своїми побутовими моментами.