Розчинила філери? 70-річна Донателла Версаче вразила змінами в зовнішності. Фото

Так Донателла Версаче виглядала у травні на Met Gala Фото Getty Images

Італійська модельєрка Донателла Версаче, в липні представивши колекцію, яка стала її останньою на посаді креативної директорки модного дому Versace, схоже, наважилася на ще одну важливу зміну.

Жінка, чия зовнішність багато років була темою для здогадок та пліток, і яка публічно визнавала лише те, що робила ін'єкції ботоксу, схоже, вирішила позбутися філерів у вустах.

Про це пише Daily Mail.

Суттєва відмінність у вигляді 70-річної Донателли помітна на останньому фото в її Instagram.

А так модельєрка виглядає зараз Фото з Instagram Версаче

Експертка з косметології, з якою проконсультувалася газета, припустила, що губи Версаче справда стали тоншими внаслідок розчинення філерів. Також вона звернула увагу на те, що лінія щелепи жінки стала чіткішою. Імовірно, для цього було використано дермальний філер у поєднанні з процедурами RF мікроголкового ліфтингу.

"Природне старіння теж може відігравати роль, оскільки з часом спричиняє зміни в шкірі і тканинах, і губи та риси обличчя можуть через це виглядати інакше", - сказала співрозмовниця видання, зазначивши, що не оглядала Донателлу особисто і стверджувати щось на 100% не може.

Нагадаємо, чому вона проти філерів, свого часу пояснювала актриса Софія Вергара. Відмовилася від них і акторка та фотомодель Памела Андерсон. А ще далі пішла мама моделей Белли та Джіджі Хадід, Йоланда - вона позбулася не лише філерів, а і грудних імплантів.