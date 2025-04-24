"Я крута. Я перемогла": 59-річна Євангеліста у глянці поміркувала про шрами, красу і бажання постарішати
Канадська модель Лінда Євангеліста стала героїнею травневого номеру Harper's Bazaar, попозувавши для глянцю в вишуканих образах від Givenchy, Loewe, Saint Laurent, Calvin Klein та інших відомих брендів.
У інтерв'ю зірка, яка у травні святкуватиме 60-річчя, розповіла, як змінилося її сприйняття краси та як вона ставиться до старішання.
Зі слів Лінди, справжня врода не має відношення до молодості та досконалості, вона є тим, що людина "наживає". Як приклад вона наводить своїх бабусь, які пережили війну і чимало випробувань, та були дуже красивими.
Для самої Євангелісти, яка двічі поборола рак та перенесла декілька операцій після невдалої процедури краси, численні шрами на її тілі є нагадуванням, через що вона пройшла.
"Було багато операцій. Я крута. Мене вони (шрами) влаштовують. Я перемогла. Я тут. Я перемогла", - заявила модель.
"Мені байдуже те, як я старішаю. Я просто хочу постарішати. Це не мусить бути красиво. Я дуже, дуже, дуже не хочу помирати. Я ще стільки маю зробити. Мені нарешті комфортно з самою собою та з усім, і тепер я хочу цим насолоджуватися
"Я хочу стати бабусею, але не в найближчому майбутньому", - вточнила Лінда, чиєму синові від Франсуа-Анрі Піно, Огі 18 років.
"Я жива. Я жива. Я жива, і я робитиму те що маю. Я боротимусь, бо інакшого не бажаю. Я ще не закінчила", - запевнила вона.
Нагадаємо, тіло Лінди Євангелісти близько 10 років тому спотворила процедура кріоліполізу, "виморожування" жирових клітин. Але в 2022-му модель після тривалої перерви змогла повернутися на подіум.
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