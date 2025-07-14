60-річна Херлі покрасувалася в бікіні та розкрила головний секрет своїх вдалих фото

Британська акторка Елізабет Херлі, яка регулярно радує підписників у Instagram своїми фото у спокусливих бікіні, поділилася своїм головним правилом, якого дотримується при позуванні.

Її кохана жінка співака Біллі Рея Сайруса, звісно ж, проілюструвала черговою своєю гарною світлиною.

"Секрет вдалих фото в бікіні? Заборона на сонячне освітлення згори. Коли знімаєтеся в бікіні, світанок чи захід сонця - ваші найкращі друзі", - наголосила Ліз.

Херлі радить фотографуватися в купальнику лише тоді, коли сонце низько над обрієм

Актриса додала, що цей кадр було знято о 7-ій ранку, а о 8-ій вона вже накинула згори пляжний кафтан, захистивши свою шкіру від сонця.

Нагадаємо, в червні Херлі відсвяткувала своє 60-річчя. З урочистої нагоди іменинниця попозувала для бешкетного фотосету, вистрибнувши з торта, а ще показалася в чому мати народила.

Як відомо, Елізабет щедро ділиться порадами стосовно того, як їй вдається залишатися в чудовій формі.