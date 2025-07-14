60-річна Херлі покрасувалася в бікіні та розкрила головний секрет своїх вдалих фото
Британська акторка Елізабет Херлі, яка регулярно радує підписників у Instagram своїми фото у спокусливих бікіні, поділилася своїм головним правилом, якого дотримується при позуванні.
Її кохана жінка співака Біллі Рея Сайруса, звісно ж, проілюструвала черговою своєю гарною світлиною.
"Секрет вдалих фото в бікіні? Заборона на сонячне освітлення згори. Коли знімаєтеся в бікіні, світанок чи захід сонця - ваші найкращі друзі", - наголосила Ліз.
Актриса додала, що цей кадр було знято о 7-ій ранку, а о 8-ій вона вже накинула згори пляжний кафтан, захистивши свою шкіру від сонця.
Нагадаємо, в червні Херлі відсвяткувала своє 60-річчя. З урочистої нагоди іменинниця попозувала для бешкетного фотосету, вистрибнувши з торта, а ще показалася в чому мати народила.
Як відомо, Елізабет щедро ділиться порадами стосовно того, як їй вдається залишатися в чудовій формі.
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