Остання капсула Донателли: Шиффер у джампс'юті, Мосс у хижому міні та декольтована Валетта знялися для Versace. Фото
Італійський модний дім Versace представив осінньо-зимову колекцію 2025 року, яка стане останньою для модельєрки Донателли Версаче на посаді креативної директорки бренду.
Віддати шану дизайнерці та приєднатися до рекламної кампанії вирішили відомі супермоделі. Серед них Клаудія Шиффер, Кейт Мосс і Амбер Валетта.
"Енергія цієї кампанії була надзвичайною. Вона була зосереджена на дружбі, вірності та коханні. Кампанія була створена, щоб оспівувати душу жінки Versace. Її силу, її дух, її позицію та її серце. Кожна колекція — це історія, а ця кампанія — це історія Versace. Надихаючи сьогодення і передбачаючи майбутнє", — написала Донателла.
Нещодавно Шиффер і Версаче засвітилися на модній вечірці. А ще модель у літніх луках позувала для відомого бренду та посвітила ніжками для стильних фото. Зірка має трьох дітей.
Щодо Мосс, то недавно вона хвалилася формами в купальнику й ефектно пройшлася по подіуму на символічному показі. А її дочка Ліла тим часом активно розвивається в моделінгу.
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