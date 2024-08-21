"На відстані дзвінка": інсайдери розповіли, з ким із дітей Бред Пітт іще сподівається помиритися

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18-річна донька американських акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, Шайло днями офіційно позбулася прізвища батька.

Як кінозірка поставився до такого її вчинку та з ким із шести нащадків усе ж сподівається колись налагодити стосунки, інсайдери розповіли Daily Mail.

Зі слів співрозмовників газети, 60-річний Бред уже встиг змиритися з тим, що дочка не бажає носити його прізвище.

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"Він знав, що це станеться і що він зараз нічого з цим не вдіє", - зазначило одне з джерел.

Шайло подала документи на зміну прізвища з Джолі-Пітт на Джолі в день свого 18-річчя, а потім оголосила про це в газеті Фото Getty Images

"Це сумно, але напружені стосунки Бреда з їхніми з Анджеліною дітьми - це те, як він живе зараз", - додав інформатор.

Усе, що в змозі зробити Пітт, це тримати для своїх дітей двері відкритими.

"Він поважає рішення Шайло. Він любить її та, що би не сталося, він завжди на відстані дзвінка", - запевнив інсайдер.

"Він буде поряд із Шайло та з будь-ким із дітей, коли їм стане це потрібно, без жодних запитань. Але наступний крок має бути за ними", - додав він.

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Бред серцем відчуває, що, хай на це знадобляться роки, курява вляжеться і Шайло знову впустить його у своє життя, так само, як і двійнята, Вів'єн і Нокс. А от щодо трьох прийомних нащадків - Меддокса, Пакса і Захари - в нього такої впевненості нема.

"Але Бред щиро відчуває, що Шайло, а також Вів'єн та Нокс, коли завершиться шлюборозлучний процес і суди залишаться далеко позаду, подивляться як слід у дзеркало та усвідомлять, що батько - це частина їх", - пояснив інформатор.

Нагадаємо, ходили чутки, що Анджеліна добряче доклала руки до руйнування стосунків Бреда та дітей. Джолі ж звинувачувала екса у фізичному насильстві по відношенню як до неї, так і до них.



