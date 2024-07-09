Джолі в Лос-Анджелесі підловили на шопінгу з молодшим сином. Фото

Анджеліна Джолі має шістьох дітей від шлюбу з Бредом Піттом Фото Getty Images

Американська акторка Анджеліна Джолі на різних івентах частіше з'являється або сама, або в супроводі котроїсь із доньок - Захари, Шайло чи Вів'єн.

Старші сини, 22-річний Меддокс та 20-річний Пакс, світяться на публіці рідше, а от їхній молодший брат Нокс, мабуть, є найсором'язливішим представником зіркового сімейства.

Як виріс хлопець, можна побачити на рідкісних кадрах, знятих днями папараці. 15-річний Нокс разом із мамою відвідав зоомагазин у Лос-Анджелесі, повідомляє Page Six.

Вони купляли смаколики та іграшки для тварин.

Нагадаємо, Нокс та Вів'єн - двійнята. Нещодавно стало відомо про те, що дівчина вирішила відмовитися від прізвища свого зіркового батька, Бреда Пітта. Так само вчинили і 19-річна Захара з 18-річною Шайло, причому остання навіть пішла на принцип та оплатила послуги адвоката з власних грошей.

Подейкували, Меддокс розірвав будь-які стосунки з Бредом ще декілька років тому. А торік у мережі спливла гнівна сторіс із нецензурною лексикою, яку буцімто Пакс адресував батькові.

Як відомо, Пітт та Джолі роками воювали по судах за право опіки над спільними нащадками. Навесні ж 60-річний актор, якого Анджеліна звинувачує в домашньому насильстві, начебто прийняв рішення поступитися.