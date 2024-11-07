Гаряча матуся в місті: багатодітна Хіларія Болдуїн вигуляла на Мангеттені зухвале декольтоване міні. Фото

Марія Ткаченко 7 листопада, 16:00
Алек Болдуїн та Хіларія Болдуїн

66-річний Алек Болдуїн та його дружина Хіларія разом виховують сімох нащадків

Фото Getty Images

Дружина американського актора Алека Болдуїна, блогерка та інструкторка з йоги Хіларія Болдуїн здійснила ефектну появу на вулицях Мангеттена.

Жінка, яку зазвичай можна побачити в компанії котрогось із їхніх із Алеком дітей, а то й усіх семи, цього разу була сама. На 40-річній Болдуїн була мінісукенка-майка, яка окреслила її фігуру.

Хіларія Болдуїн

Тепла нью-йоркська погода і дуже гаряча Болдуїн

Фото Getty Images

Дружина Алека Болдуїна

Матуся сімох дітей змогла знайти трохи часу лише для себе

Фото Getty Images

Нагадаємо, за 12 років шлюбу Хіларія народила від Алека шістьох нащадків: Кармен, Рафаеля, Леонардо, Ромео, Едуардо та Іларію. Іще одну дівчинку, Марілу для подружжя виносила сурогатна мати.

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