Гаряча матуся в місті: багатодітна Хіларія Болдуїн вигуляла на Мангеттені зухвале декольтоване міні. Фото

66-річний Алек Болдуїн та його дружина Хіларія разом виховують сімох нащадків Фото Getty Images

Дружина американського актора Алека Болдуїна, блогерка та інструкторка з йоги Хіларія Болдуїн здійснила ефектну появу на вулицях Мангеттена.

Жінка, яку зазвичай можна побачити в компанії котрогось із їхніх із Алеком дітей, а то й усіх семи, цього разу була сама. На 40-річній Болдуїн була мінісукенка-майка, яка окреслила її фігуру.

Тепла нью-йоркська погода і дуже гаряча Болдуїн Фото Getty Images

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Нагадаємо, за 12 років шлюбу Хіларія народила від Алека шістьох нащадків: Кармен, Рафаеля, Леонардо, Ромео, Едуардо та Іларію. Іще одну дівчинку, Марілу для подружжя виносила сурогатна мати.



