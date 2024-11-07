Гаряча матуся в місті: багатодітна Хіларія Болдуїн вигуляла на Мангеттені зухвале декольтоване міні. Фото
Дружина американського актора Алека Болдуїна, блогерка та інструкторка з йоги Хіларія Болдуїн здійснила ефектну появу на вулицях Мангеттена.
Жінка, яку зазвичай можна побачити в компанії котрогось із їхніх із Алеком дітей, а то й усіх семи, цього разу була сама. На 40-річній Болдуїн була мінісукенка-майка, яка окреслила її фігуру.
Нагадаємо, за 12 років шлюбу Хіларія народила від Алека шістьох нащадків: Кармен, Рафаеля, Леонардо, Ромео, Едуардо та Іларію. Іще одну дівчинку, Марілу для подружжя виносила сурогатна мати.
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