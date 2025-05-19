"Бешкетниця Молі": королева Камілла показалася на руках із улюбленицею, яку взяла з притулку. Фото

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У Instagram королівської родини Великої Британії офіційно дебютувала Молі - нова улюблениця Її Величності Камілли. Песика-метиса, як в попередніх своїх собачок дружина короля Чарльза ІІІ взяла з притулку.

На фото, яким поділився палац, 77-річна Камілла сидить у садочку на сходинці біля оранжереї, вбрана в легке квітчасте плаття та кардиган, і тримає на руках Молі.

"Знайомтеся з бешкетницею Молі, новою, дуже улюбленою компаньйонкою королеви, яку нещодавно було всиновлено з організації Battersea, патронесою якої є Її Величність", - говориться в дописі.

Про те, що вона взяла собі нове цуценя, Камілла вперше розказала в лютому. На той момент, із її слів, Молі було близько 8 тижнів. На запитання журналістки, якої та породи, королева засміялася.

"Гарне питання. Всього потроху", - відповіла вона, пояснивши, що це песик-метис із притулку.

Як пояснила королева, малу було вирішено назвати Молі ("Moley"), оскільки зовні вона схожа на крота ("mole").

Як відомо, торік померла одна зі старших собак королеви, джек-рассел-тер'єр Бет. Нагадаємо, портрети улюблених песиків були вигаптувані на ошатному вбранні Камілли для коронації в 2023-му.