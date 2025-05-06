Серйозний Джордж, стримана Шарлотта і пустун Луї: онуки Чарльза ІІІ замилували появою на параді в Лондоні
5-го травня в Лондоні відбувся парад у рамках святкування перемоги в Другій світовій війні, в якому взяли участь і українські військові. Урочистим дійством милувалася й королівська родина Великої Британії.
Король Чарльз ІІІ, який, стоячи на трибуні, привітав українських воїнів, та принц Вільям були у військовій формі.
Принцеса Вельська Кейт Міддлтон повторила свій бургунді-лук 2022-го року: сукня-пальто від Emilia Wickstead та капелюшок Sean Barrett. Її Високість надягла інші туфельки та прикраси. Як пише Hello!, на груди Кетрін пришпилила брошку з гербом Повітряних сил Великої Британії.
До речі, авіашоу в рамках параду теж відбулося: ним королівська сім'я милувалася з балкону Букінгемського палацу. Щирі емоції королівських онуків - Джорджа, Шарлотти та Луї - від ефектного видовища, зафіксували камери. Особливо, як і завжди, відзначився наймолодший принц, якого в мережі вже давно охрестили "королем мемів".
Раніше того ж дня на відео потрапив кумедний момент, де Луї повторив за старшим братом рух, яким той поправляв своє волосся - здається, малий піддражнював Джорджа.
Нагадаємо, наприкінці квітня Луї Артуру Чарльзу Вельському виповнилося 7 років, і з цієї нагоди палац опублікував у Instagram не лише фото, а і чарівливе відео з іменинником.
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