Серйозний Джордж, стримана Шарлотта і пустун Луї: онуки Чарльза ІІІ замилували появою на параді в Лондоні

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5-го травня в Лондоні відбувся парад у рамках святкування перемоги в Другій світовій війні, в якому взяли участь і українські військові. Урочистим дійством милувалася й королівська родина Великої Британії.

Король Чарльз ІІІ, який, стоячи на трибуні, привітав українських воїнів, та принц Вільям були у військовій формі.

The emotional moment King Charles salutes Ukrainian soldiers at the 80th VE Day commemorations. The Ukraine flag being the final one in the processions is exactly why I love our country. We know where we stand 🇬🇧🤝🇺🇦 pic.twitter.com/ydcoGR5KeM — Pablo O'Hana (@PabloOHana) May 5, 2025

Принцеса Вельська Кейт Міддлтон повторила свій бургунді-лук 2022-го року: сукня-пальто від Emilia Wickstead та капелюшок Sean Barrett. Її Високість надягла інші туфельки та прикраси. Як пише Hello!, на груди Кетрін пришпилила брошку з гербом Повітряних сил Великої Британії.

До речі, авіашоу в рамках параду теж відбулося: ним королівська сім'я милувалася з балкону Букінгемського палацу. Щирі емоції королівських онуків - Джорджа, Шарлотти та Луї - від ефектного видовища, зафіксували камери. Особливо, як і завжди, відзначився наймолодший принц, якого в мережі вже давно охрестили "королем мемів".

Здається, Луї був у захваті від літачків Фото Getty Images

Раніше того ж дня на відео потрапив кумедний момент, де Луї повторив за старшим братом рух, яким той поправляв своє волосся - здається, малий піддражнював Джорджа.

While #PrinceLouis plays cheeky royal and cameras roll for balcony smiles, remember: many people died so that you could become heir to the throne. That’s not tradition—it’s a history of blood and privilege. #VEDay804o pic.twitter.com/FMooy8WWZo — Candice Holmes (@hol40900) May 6, 2025

"Тааату, мені нууудно..." Фото Getty Images

Наймолодшому принцу поки важкувати довго сидіти на місці Фото Getty Images

Нагадаємо, наприкінці квітня Луї Артуру Чарльзу Вельському виповнилося 7 років, і з цієї нагоди палац опублікував у Instagram не лише фото, а і чарівливе відео з іменинником.