"Моє серце": дружина Усика поділилася милими фото його 3-місячної доньки-копії

Дружина боксера Олександра Усика Катерина замилувала Instagram новими фотопортретами їхньої молодшої донечки, 3-місячної Марії.

Крихітку, яка дедалі стає більш схожою на тата, зазнімкували у стильному рожевому луці.

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"Моє серце", - зазначила Катя.

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Марійка народилася в Києві 28-го січня. Олександра на пологах не було, але він одразу побачив донечку по відеозв'язку

Як відомо, Марія - четверта дитина в сім'ї Усиків, які восени відзначать 15-ту річницю свого весілля. В подружжя є ще старша донька Єлизавета і двійко синів: Михайло та Кирило.



