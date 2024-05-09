"Моє серце": дружина Усика поділилася милими фото його 3-місячної доньки-копії
Дружина боксера Олександра Усика Катерина замилувала Instagram новими фотопортретами їхньої молодшої донечки, 3-місячної Марії.
Крихітку, яка дедалі стає більш схожою на тата, зазнімкували у стильному рожевому луці.
"Моє серце", - зазначила Катя.
Як відомо, Марія - четверта дитина в сім'ї Усиків, які восени відзначать 15-ту річницю свого весілля. В подружжя є ще старша донька Єлизавета і двійко синів: Михайло та Кирило.
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