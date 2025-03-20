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"Найкращий тато у світі": дружина 75-річного Річарда Гіра у святковий день показала його милі фото з синами

Карина Тімкова - 20 березня, 12:15

Американський актор Річард Гір разом зі своєю дружиною Алехандрою Сільвою та синами вперше відсвяткував День батька в Іспанії, куди переїхав чотири місяці тому.

Його 42-річна обраниця привітала чоловіка зі святом, поділившися теплими родинними кадрами в Instagram.

На одному з них 75-річна зірка у повсякденному вбранні спілкується з дітьми, а на інших — позує з сім'єю на пляжі.

Річард Гір поспілкувався з синами

Гір є батьком Александра і Джеймса та вітчимом Альберта

Фото Instagram

Річард Гір відпочив з дружиною та синами на пляжі

Закохані люблять демонструвати свою ніжність і романтику публічно

"З першим іспанським Днем батька, найкращий тато у світі. Любимо тебе", — написала кохана актора.

Річард Гір попозував на пляжі з коханою і дітьми

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Нагадаємо, пара одружилася у 2018-му. Алехандра молодша за Річарда на 34 роки. Разом подружжя виховує 12-річного Альберта, якого Сільва народила від колишнього чоловіка, та ще двох спільних дітей: 6-річного Александра і 4-річного Джеймса. Крім того, у Гіра є 25-річний син Гомер від попереднього шлюбу з актрисою Кері Ловелл.

А на червоних доріжках вони частенько зворушують шанувальників ніжним обіймами. Інколи Алехандра ділиться милими фото з Річардом.

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