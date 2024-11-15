"Вона підозрювала": інсайдер розповів, що у зраді Джекмана стало найбільш болючим для його дружини

Х'ю Джекман і Деборра-Лі Фернесс у вересні 2023-го року ошелешили всіх оголошенням про своє розлучення Фото Getty Images

Колишня дружина австралійського актора Х'ю Джекмана, Деборра-Лі Фернесс днями, схоже, підтвердила те, що причиною їхнього розлучення після 27 років шлюбу стала зрада.

Чому жінка вирішила лайкнути пост із цією теорією щодо зв'язку 56-річного Джекмана з акторкою Саттон Фостер, та чи обмежиться вона цим, розповіло джерело Daily Mail.

"Вона підозрювала, що Х'ю її зраджує, а він раз за разом категорично це спростовував. Ось що стало найбільш болісним", - пояснив інсайдер.

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"Вони побудували свій шлюб на довірі. Але якщо Х'ю й не зраджував фізично, вона знає, що емоційно він робив це", - додав співрозмовник видання.

Зі слів інсайдера, Деборра-Лі підозрювала, що Х'ю і Саттон - не просто колеги Фото Getty Images

На думку джерела, 68-річна Деборра-Лі не планує робити якісь публічні заяви відносно вчинків її екса.

"Її лайк простого допису - це найтонкіше, що вона могла зробити, і що матиме величезні наслідки, а довести, що це в якомусь сенсі була шпилька в його бік, неможливо. Це лишається для інтерпретації", - зазначив інсайдер.

Нагадаємо, з колегою за Бродвеєм, Саттон Фостер Джекмана почали пов'язувати в ЗМІ невдовзі після його розставання з Фернесс.

Як відомо, за майже три десятиліття разом Х'ю та Деборра-Лі нажили добра на 290 мільйонів доларів, яке буцімто збиралися по-чесному розділити навпіл, а ще виростили двох прийомних дітей. Біологічних нащадків Фернесс, старша за чоловіка на 13 років, мати не могла.