Ексчоловік Дженніфер Еністон узяв заміж на 23 роки молодшу кохану
53-річний американський актор Джастін Теру офіційно покинув лави зіркових холостяків. Ексчоловік актриси Дженніфер Еністон днями зіграв весілля з актрисою Ніколь Брайдон Блум, відомою за серіалом "Позолочене століття".
Церемонія відбулася на пляжі в мексиканському Тулумі, повідомляє Ace Showbiz.
Після її завершення молодята гайнули купатися в море. На 30-річній Ніколь був білий "весільний" купальник.
До речі, "почесним гостем" весілля став улюблений пес Джастіна, метис підбуля на ім'я Кума, якого зірка всиновив після урагану "Гарві" в 2017-му році.
Як відомо, шлюб Теру та Еністон розпався в 2018-му. Всупереч чуткам, актори не стали сваритися при розподілі собак чи грошей, а розлучилися мирно і спромоглися лишитися друзями.
Нагадаємо, торік Дженніфер заінтригувала появою на її підмізинному пальці обручки. Але чи справді 56-річна акторка заручена і хто щасливчик, досі невідомо.
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