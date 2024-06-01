Лопес на тлі чуток про розлучення з Аффлеком скасувала свій тур по США та назвала причину

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек на церемонії вручення премії "Золотий глобус" Фото Getty Images

Американська співачка Дженніфер Лопес скасувала свій тур "This is Me…Live" після чуток, що її шлюб з актором Беном Аффлеком тріщить по швах.

Втім, представники співачки заявили, що Дженніфер бере відпустку, щоб побути зі своїми дітьми, родиною та близькими друзями.

Про це пише Page Six.

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На своєму офіційному сайті вона оприлюднила оголошення з вибаченнями перед фанами та зазначила, що відшкодує їм кошти.

"Я дуже засмучена тим, що підвела вас. Знайте, будь ласка, я б не робила цього, якби не відчувала, що це необхідно. Обіцяю, що відшкодую вам це, і ми всі знову будемо разом. Я вас усіх так сильно люблю. До наступного разу", - йдеться у повідомленні.

У рамках свого туру Джей Ло мала провести 30 концертів у Канаді та США й тривати гастролі співачки мали до середини серпня.

У мережі також обговорюють, що однією з причин відміни туру стали низькі показники продажу квитків. Лопес планувала виступати на стадіонах і не хотіла міняти їх на менші майданчики.

Разом із тим, деякі шанувальники Лопес вважають, що скасувала свої виступи співачка саме через проблеми у шлюбі, мовляв, Дженніфер хотіла зробити акцент шоу на їхній любові, а актор був проти цього.

Як відомо, вже кілька тижнів поспіль у мережі обговорюють можливе розлучення Дженніфер Лопес та Бена Аффлека. Подейкують, що співачка вже найняла собі кризового менеджера, аби врегулювати гучні наслідки майбутнього розриву з актором.

Натомість Бен підігріває чутки про те, що у пари не все добре, своєю публічною появою без весільної обручки та переїздом з їхнього з Джей Ло будинку.

Проте подружжя досі помічають разом. Останній їхній спільний вихід стався на випускному доньки Аффлека Вайолет.