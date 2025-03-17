Дженніфер Лоуренс стала мамою вдруге — ЗМІ

Американська акторка Дженніфер Лоуренс, відома за роллю у фільмі "Голодні ігри", начебто вже народила другу дитину.

Радісну новину повідомили у соцмережі X на сторінці Film Updates, однак жодних деталей щодо статі, імені малюка чи точної дати народження наразі немає. Офіційних заяв від самої Лоуренс також не надходило.

Після цього 34-річну зірку разом з її чоловіком, директором художньої галереї Куком Мароні помітили на прогулянці у Нью-Йорку. Фанати вирішили, що на знімках, які показав Just Jared, Дженніфер вже була без животика.

Про другу вагітність знаменитості стало відомо восени 2024 року. Тоді актриса прибула на прем'єру з округлим животиком.

Під час вагітностей зірка не забувала відвідувати червоні доріжки Фото Getty Images

Лоуренс та її коханий разом виховують первістка — сина Сая, який народився у лютому 2022 року. Ім'я хлопчика подружжя обрало на честь художника Сая Твомблі.

Нагадаємо, пара почала зустрічатись у 2018 році, заручилась у лютому 2019-го, а восени того ж року відгуляла весілля.