Дружина Клуні в 30-річному міні зі шлейфом посвітила стрункими ніжками на хіднику у Венеції. Фото
Правозахисниця Амаль Клуні 28-го серпня склала компанію своєму чоловікові, актору Джорджу Клуна на прем'єрі його фільму "Джей Келлі" в рамках Венеційського кінофестивалю.
Для появи на парадному хіднику 47-річна кралечка обрала сукню від Jean-Louis Scherrer із колекції 1995-го року, повідомляє Page Six.
Міні кольору фуксії позаду має довгий об'ємний шлейф.
Амаль довершила лук сріблястими босоніжками Aquazzura і золотим клатчем від Jimmy Choo.
Нагадаємо, в Клуні є двійко дітей, 8-річні Елла та Александр, яких зіркові батьки поки оберігають від уваги публіки. Як відомо, за майже 11 років спільного життя Джордж а Амаль примудрилися жодного разу не посваритися. До речі, ТаблоID писав про інших зіркових красунь, із якими Клуні крутив романи, перш ніж зустрів жінку свого життя.
