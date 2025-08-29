Дружина Клуні в 30-річному міні зі шлейфом посвітила стрункими ніжками на хіднику у Венеції. Фото

Фото Getty Images

Правозахисниця Амаль Клуні 28-го серпня склала компанію своєму чоловікові, актору Джорджу Клуна на прем'єрі його фільму "Джей Келлі" в рамках Венеційського кінофестивалю.

Для появи на парадному хіднику 47-річна кралечка обрала сукню від Jean-Louis Scherrer із колекції 1995-го року, повідомляє Page Six.

Дощова погода зіграла злий жарт із Амаль, але, схоже, не зіпсувала жінці настрою Фото Getty Images

Міні кольору фуксії позаду має довгий об'ємний шлейф.

Амаль довершила лук сріблястими босоніжками Aquazzura і золотим клатчем від Jimmy Choo.

Зіркова парочка ефектно пройшлася червоним хідником Фото Getty Images

Нагадаємо, в Клуні є двійко дітей, 8-річні Елла та Александр, яких зіркові батьки поки оберігають від уваги публіки. Як відомо, за майже 11 років спільного життя Джордж а Амаль примудрилися жодного разу не посваритися. До речі, ТаблоID писав про інших зіркових красунь, із якими Клуні крутив романи, перш ніж зустрів жінку свого життя.