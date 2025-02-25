Як Клуні заробив 3 долари, а Лопес отримала 0: 10 найменших гонорарів акторів Голлівуду

Прийнято вважати, що актори і актриси завжди отримують величезні гонорари. Наприклад за роль в "Містер і місіс Сміт" Бред Пітт отримав 20 мільйонів доларів, а Брюс Вілліс за "Шосте відчуття" взагалі заробив 100 мільйонів доларів. Але так було не завжди.

За які ролі та чому зірки Голлівуду отримали мінімальну платню? Читайте далі в добірці ТаблоID.

Крістіан Бейл у "Американський психопат"

Сьогодні 51-річний Крістіан Бейл належить до найбільш шанованих акторів у кіноіндустрії, а його талант і багатогранність дозволяють зіграти будь-якого персонажа. Серед головних ролей, які він виконав за свою кар'єру, особливо виділяється роль Патріка Бейтмана у фільмі "Американський психопат", яка зробила з нього провідного актора.

Зараз важко уявити когось іншого в ролі "Американського психопата" Фото Bruce Weber

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Бейл так хотів зіграти цю роль, що погодився на запропоновану компенсацію, яка, за його словами, була абсолютним мінімумом, який мали право заплатити йому за законом. Настільки, що гримерна команда фільму сміялася з актора через те, що йому заплатили навіть менше, ніж їм.

Дженіфер Лопес у "Шахрайки з Волл-стріт"

Актриса і співачка Дженніфер Лопес за свою роль Рамони у фільмі "Шахрайки з Волл-стріт" отримала 0 доларів.

"Я роблю речі, тому що люблю їх. Мені не заплатили купу грошей за "Шахрайки з Волл-стріт". Я зробила це безкоштовно і спродюсувала його. Я покладаюся на себе, розумієте? Як Дженні з кварталу – я роблю те, що люблю", – розповідала Лопес.

Джона Гілл у "Вовк з Волл-стріт"

Джона Гілл отримав 60 000 доларів до вирахування комісійних і податків за роль Донні Азоффа у фільмі "Вовк з Волл-стріт". Для порівняння, виконавець головної ролі Леонардо Ді Капріо заробив 10 мільйонів доларів.

Гілл настільки хотів попрацювати з легендарним режисером Мартіном Скорсезе, що був ладен піти на все.

"Я продам свій будинок і віддам йому всі гроші, щоб працювати на нього (Мартіна Скорсезе - ред.). Я б зробив що завгодно у світі. Я б зробив це знову за секунду. Справа не в грошах. Ви повинні робити те, що вам не байдуже", – ділився 41-річний Гілл.

Джеймс Ерл Джонс у "Зоряні війни"

Джеймс Ерл Джонс – актор, котрий запамʼятався найбільше як голос Дарта Вейдера у франшизі "Зоряні війни" 1977 року.

На озвучування цього персонажа розглядали багатьох акторів, проте режисер Джордж Лукас зрештою обрав Джонса за його унікальний голос. Як не дивно, актор, який озвучив одного з найбільших науково-фантастичних лиходіїв усіх часів, не тільки не був зазначений у титрах, але й отримав лише 7 000 доларів за свій внесок в оригінальний фільм.

Раян Гослінг у "Напів-Нельсон"

Голлівудська зірка Раян Гослінг, відомий фільмами "Драйв", "Барбі" і "Той, хто біжить по лезу", сьогодні – один з найбільш високооплачуваних акторів. Проте так було не завжди. Коли він ще не був таким популярним, за роль Дена Данна у фільмі "Напів-Нельсон" він отримував близько 1000 доларів на тиждень. Зйомки зайняли 23 дні, тож Гослінг заробив приблизно 3,286 доларів в сумі.

Гослінг зараз - один з найбільш оплачуваних акторів Голлівуду Фото Gregory Harris

Бред Пітт у "Тельма і Луїза"

Хоч зараз Бред Пітт очолює голлівудський список "А", він, безумовно, не став зіркою за одну ніч. Колись актор був змушений задовольнятися набагато меншим, ніж його мінімальна заробітна плата. Одним із таких випадків стала роль Бреда Пітта в комедії Рідлі Скотта "Тельма і Луїза" 1991 року, де йому віддали перевагу перед Джорджем Клуні. Відповідальний за одну з найбільш пам'ятних ролей у фільмі, Пітт у підсумку отримав 6 000 доларів.

На початку карʼєри багато акторів згодні на все, аби мати роботу Фото Getty Images

Брюс Вілліс у "Друзі"

У 2000-х роках глядачі були здивовані появою Брюса Вілліса у серіалі "Друзі". Виявляється, він з'явився на шоу лише тому, що програв парі зірці сіткому Меттью Перрі.

Вілліс і Перрі працювали разом над фільмом "Дев'ять ярдів". Меттью був упевнений, що стрічка матиме успіх, тож актори уклали парі, що якщо так і буде, то Вілліс зіграє у "Друзях".

Цікаві у зірок парі Фото з Instagram Емми Хемінг

Як ви могли зрозуміти, "міцний горішок" програв і зʼявився в епізоді сіткому. Вірогідно, гонорар Брюса був низьким, до того ж він пожертвував його на благодійність. Тож за зйомки в "Друзях" Брюс Вілліс не отримав нічого.

Джордж Клуні у "Добраніч, хай щастить"

Голлівудський актор Джордж Клуні взявся створювати фільм "Добраніч, хай щастить", бо мав "завидне становище, коли міг змусити студії знімати фільми, які вони зазвичай не знімають".

"Я отримав долар за написання сценарію. Я мав підписати свій чек за режисуру і здати свою акторську зарплату. Грант (співавтор сценарію, актор і продюсер - ред.) і я заробили по долару за це", – згадував Клуні.

Заробітна платня Джорджа Клуні за цей фільм у сумі склала 3 долари Фото Getty Images

Нік Касл у "Геловін"

Нік Касл, який зіграв Майкла Маєрса у фільмі "Геловін", не був професійним актором.

"Я очікував, що буду тинятися по знімальному майданчику безплатно. Але ні, 25 доларів на день, і все, що мені потрібно було робити – носити гумову маску", – розказував 77-річний Нік.

Для Касла було загадкою, що ж режисер побачив у ньому та чому обрав саме його.

Зйомки тривали приблизно 20 днів, тож Нік Касл міг заробити максимум 500 доларів.

Джон Кенді у "Сам удома"

До появи у фільмі "Сам удома" актор і комік Джон Кенді зіграв головні ролі у фільмах "Сплеск" і "Космічні яйця".

У культовій різдвяній комедії Кенді грає музиканта, котрий пропонує матері Кевіна, Кейт, яку грає Кетрін О'Хара, повернутися до Чикаго, щоб забрати сина, за умови, що вона не проти поїхати у вантажівці разом з ним та його польською групою.

Пізніше виявилося, що за цю епізодичну роль Джон Кенді отримав 414 доларів, що його неабияк обурило.

Нагадаємо про добірки ТаблоID нових секссимволів Голлівуду. Чи зможуть Елорді, Шаламе та і інші посунути Пітта, Ді Капріо і Клуні? Та хто ці актриси, котрі вже витісняють "стару гвардію" визнаних зірок?