"Я ніби зірвав джекпот": Клуні здивував зізнанням щодо його 10-річного шлюбу

У вересні цього року шлюбу пари виповниться 11 років Фото Getty Images

63-річний голлівудський актор Джордж Клуні здивував зізнанням про свої стосунки з дружиною, 47-річною адвокаткою Амаль Клуні.

Як запевнив Джордж, вони з коханою жодного разу не сварилися за понад 10 років шлюбу.

Про це він заявив в ефірі CBS Mornings, пише Daily Mail.

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Клуні згадав, як минулого разу, коли був на цьому ж шоу у 2022-му, він так само казав, що ніколи не сварився із дружиною.

"Я пам'ятаю, як був тут і вже казав, що ми (з дружиною) ніколи не сварилися. Ми досі не сварилися. Ми намагаємося знайти тему для сварки!" — запевнив актор у розмові з ведучою.

Як відомо, у подружжя двоє дітей - 7-річні двійнята Елла та Александр Фото Getty Images

"Я почуваюся таким надзвичайно щасливим, що зустрів свою неймовірну жінку. Я відчуваю, ніби зірвав джекпот. Немає дня, щоб я не вважав себе найщасливішою людиною у світі. Тож це чудово", - додав Клуні.

Щоправда, не всі фанати актора йому повірили. Хтось із коментаторів в X припустив, що у Джорджа і Амаль окремі спальні. А хтось просто вирішив, що Клуні банально бреше.

Як відомо, до зустрічі з Амаль Клуні вважався затятим голлівудським холостяком. Про його романи і кохання всього життя читайте в матеріалі ТаблоID.